پنج هزار کتابخانه در مساجد کشور احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی روحانیان و مدیران کانونهای فرهنگی و هنری اردبیل اضافه کرد: هم اکنون بیش از 12هزار و 500 کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور فعال است.

وی با اشاره به وجود 75 هزار مسجد در سراسر کشور یاداور شد: این تعداد یک هفتم مساجد را نیز پوشش نداده و آمار بسیار کمی است، بنابراین تلاش می کنیم این رقم تا چند سال آینده افزایش یابد.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور سهم استان اردبیل را از این تعداد 250 کانون فرهنگی هنری برشمرد.

وی با اشاره به اجرای برنامه های متنوع و موفق در این کانونها افزود: هم اکنون طرح تلاوت نور و آموزش مبانی قرآنی در 27 هزار مساجد کشور نیز اجرا می شود.

جعفری با بیان اینکه تلاش می کنیم مساجد را به پایگاهی برای ترویج دین و کانونهای بیداری و پایداری اسلامی و کانونهای فرهنگی هنری تیدیل کنیم، تصریح کرد: برای تحقق این مهم مساجد هم باید بر پایه روحانی محوری و مردم باشد.

در این مراسم از دو عنوان کتاب با موضوع مسجد محوری به صورت نمادین رونمایی و از مدیران برتر نهادها و ادارات در حوزه مساجد، برترینهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد و برگزیدگان طرح قرآنی 1445 استان تجلیل شد.

