نقطه قوت پلیس در ارائه آمار دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانگیر کریمی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی مردم اشاره کرد و اظهار داشت: رسانه‌ها در سال جاری نقش مهمی در به حداقل رساندن آسیبهای اجتماعی داشتند.

وی ضمن ابراز امیدواری برای استمرار این تعامل دوجانبه افزود: برنامه‌های ارائه شده توسط اتاق فکر رسانه با پلیس در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: اعتماد و احترام متقابل، صداقت، مدیریت خبر با انتقال و پیگیری اخبار از مهمترین نکات تعاملی پلیس با رسانه‌ها در سال جاری است.

وی ادامه داد: منفعت اصلی این تعامل رسانه‌های استان با مجموعه پلیس متوجه مردم است.

کریمی اعتماد دوجانبه و ارائه هر گونه آمار و ارقام افزایشی و کاهشی را بدون کم و کاست و از نقاط قوت پلیس در سال جاری برشمرد.

وی یادآورشد: در سال جاری 11 نشست خبری و هشت نشست تخصصی با اصحاب رسانه و مطبوعات برگزار کردیم.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: به طور میانگین 10 خبر روزانه از سوی پلیس منتشر شده که حداقل شش مورد آن از سوی انواع رسانه‌ها انعکاس خبری داده شده است.