افزایش تعداد راهنمایان موزه هگمتانه/ برپایی نمایشگاه عکس طبیعت در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان از افزایش راهنمایان موزه هگمتانه در آستانه سال نو خبر داد

اسدالله بیات افزود: تعداد راهنمایان موزه هگمتانه به 15 نفر افزایش خواهد یافت.

بیات اضافه کرد: کلیسای گریگور استپانوس نیز به چند راهنمای مطلع و ثابت مجهز شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان یادآور شد: همچنین بزرگ ‌ترین سفره‌های هفت‌ سین استان همدان در موزه هگمتانه و آرامگاه بوعلی برپا می‌شوند.

کارگاه آموزشی تخصصی ادبیات در همدان برگزار می‌شود

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان همدان از برگزاری دو کارگاه تخصصی آموزشی داستان‌نویسی و شعر دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس همدان خبر داد.

تیمور آقامحمدی اظهار داشت: نخستین کارگاه داستان‌نویسی با موضوع شخصیت‌پردازی در داستان‌های انقلاب و دفاع مقدس با حضور راضیه تجار از نویسندگان و منتقدان ادبی تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: کارگاه تخصصی شعر نیز با عنوان نوآوری در شعر دفاع مقدس با حضور سید احمد نادمی در سالن شهید دوروزی باغ موزه دفاع مقدس استان همدان برگزار می‌شود.

وی هدف از برپایی این دو کارگاه را توجه ویژه به ادبیات دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، تشویق هنرمندان در گرایش به این موضوعات و آسیب شناسی ادبیات دفاع مقدس بیان کرد.

نمایشگاه عکس طبیعت ایران در همدان برپا شد

معاون فرهنگی و هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از گشایش نمایشگاه عکس طبیعت زیبای ایران در نگارخانه مجتمع فرهنگی، هنری شهید آوینی همدان خبر داد.

مجید فروتن افزود: این نمایشگاه آثار برگزیده نخستین جشنواره ملی عکس طبیعت زیبای ایران است که در آذرماه امسال در تهران برگزار شده بود.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه 31 عکس از عکاسان مطرح کشور به نمایش در آمده و تا 13 فروردین ماه سال آینده نیز پذیرایی بازدیدکنندگان است.

موزه مشاهیر همدان به سیستم حفاظت الکترونیکی مجهز می شود

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: موزه مشاهیر و مفاخر استان همدان به سیستم حفاظت الکترونیکی مجهز می‌شود.

احمد ترابی افزود: این موزه که در خانه قدیمی بیژن همدان واقع شده، تصاویر و اسناد مشاهیر و مفاخر این استان را در معرض دید بازدید‌کنندگان قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: نورپردازی، ساماندهی و نظافت اماکن تاریخی و موزه‌های استان همدان نیز در روزهای باقی‌‍‌مانده امسال انجام خواهد شد.

200 سفره هفت سین در دانشگاه آزاد همدان برپا شد

مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: در آستانه سال نو یک هزار و 400 سین در قالب 200 سفره هفت سین به همت دانشجویان شهر همدان و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان برپا شده است.

عزیز کمالیان اظهار داشت: جشنواره سفره آرایی هفت سین با هدف زودودن یک سال زندگی ماشینی و خارج شدن از فضای کاری در دانشگاه و شکوفایی خلاقیت و ابتکار دانشجویان برگزار شده است.

وی افزود: پر نمودن اوقات فراغت دانشجویان به شکل مفید و موثر از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

کمالیان عنوان کرد: در اختتامیه این جشنواره به 20 سفره برتر از دیدگاه دانشجویان و استادان تندیس، لوح تقدیر و جوایز نقدی اهدا خواهد شد.