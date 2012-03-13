هنرمندان ری و برندگان مسابقه عکس راهپیمایی 22 بهمن تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر سه شنبه با حضور استادان بنام کشور از جمله "اسفندیار ستار پور" هنرمند خوشنویس و "بهروز الوندی" پور نوازنده نی در مجتمع ابوالفتوح رازی شهرری برگزار شد.

در این آیین مدیر انجمن هنرهای تجسمی، تنی چند از هنرجویان و هنر مندان، مدیران سرای محلات و کارشناسان فرهنگی هنری شهرستان حضور داشتند.

در این مراسم از مدیران هنرستانها،‌ هنرمندان خوشنویس و هنرجویان استادان در بخشهای تجسمی، عکس و خوشنویسی با اهدای لوح تقدیر، تندیس و کارت هدیه تجلیل به عمل آمد.

همچنین در برپایی این همایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری و انجمن هنرهای تجسمی، نمایشی و نیز گروههای آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو ری مشارکت و همکاری داشتند.