۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

هنرمندان ری و برندگان مسابقه عکس راهپیمایی 22 بهمن تجلیل شدند

شهرری – خبرگزاری مهر: آیین تقدیر و تجلیل از هنرمندان شهرستان ری و برندگان مسابقه عکس راهپیمایی 22 بهمن با عنوان "حماسه حضور" برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر سه شنبه با حضور استادان بنام کشور از جمله "اسفندیار ستار پور" هنرمند خوشنویس و "بهروز الوندی" پور نوازنده نی در مجتمع ابوالفتوح رازی شهرری برگزار شد.

در این آیین مدیر انجمن هنرهای تجسمی، تنی چند از هنرجویان و هنر مندان، مدیران سرای محلات و کارشناسان فرهنگی هنری شهرستان حضور داشتند.

در این مراسم از مدیران هنرستانها،‌ هنرمندان خوشنویس و هنرجویان استادان در بخشهای تجسمی، عکس و خوشنویسی با اهدای لوح تقدیر، تندیس و کارت هدیه تجلیل به عمل آمد.

همچنین در برپایی این همایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری و انجمن هنرهای تجسمی، نمایشی و نیز گروههای آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو ری مشارکت و همکاری داشتند.

