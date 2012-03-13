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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

مسیبی:

مصرف خمیر مرغ در فرآورده های گوشتی در گلستان ممنوع شد

مصرف خمیر مرغ در فرآورده های گوشتی در گلستان ممنوع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول صنایع غذایی استاندارد گلستان از جلوگیری از مصرف خمیر مرغ در فرآورده های گوشتی در استان خبر داد.

مسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی بازرسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان استاندارد از خطوط تولید مشخص شد که در تولید فراورده سوسیس و کالباس این واحد تولیدی از خمیر مرغ استفاده می شود.

وی اظهار داشت: پس از محرز شدن تخطی این واحد تولیدی از ضوابط استاندارد، ماشین آلات تهیه خمیر مرغ این واحد توقیف شد و از ادامه تولید آن جلوگیری به عمل آمد.

وی ادامه داد: بر اساس اصلاحیه استاندارد ملی ایران به شماره 2303 ، استفاده از خمیر مرغ در تولید انواع سوسیس و کالباس از ابتدای مرداد ماه سال 90 ممنوع شده است.

مسیبی بیان داشت: شایان ذکر است بازدیدهای دوره ای کارشناسان استاندارد از خطوط تولید در راستای اجرای قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد و نیز حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از ورود کالاهای غیر استاندارد به بازار به صورت ادواری انجام می شود.

کد مطلب 1559156

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