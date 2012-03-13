جوانان را با انگ بی دینی از دین دور نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد واعظی پیش از ظهر سه شنبه در همایش عملی و کاربردی بشیران جوان که در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به ضرورت‌های تبلیغی که بشیران جوان باید به آن پایبند باشند اظهار داشت: بشیران جوان باید با خوشرفتاری و برخورد خوش با جوانان و نوجوانان مواجه شوند و تندخویی طبیعی آنان را تحمل کنند.



وی اضافه کرد: اگر ما طلاب بتوانیم با صبر و تدبیر جوانان و نوجوانان را به خود جذب کنیم در این صورت از برکات آن در دنیا و آخرت بهره مند خواهیم شد.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی بیان داشت: خوش سلیقگی در برخورد با جوانان و انتخاب موضوعاتی که مطرح می کنیم بسیار مهم است و می تواند اثرات زیادی داشته باشد.



وی اظهار داشت: بشیران جوان در اولین اقدام تبلیغی خود سعی کنند محفل و مجلسی را با محوریت قرآن و حدیث و یا پاسخ به سئوالات بنا کنند تا حلقه ارتباطی شکل بگیرد.



جوانان نیازمند حمایت فکری روحانیان هستند



حجت الاسلام واعظی آشنایی جوانان و نوجوانان با یک روحانی و مبلغ را ضرورت امروز جامعه برشمرد و گفت: حرف ما زمانی در مخاطب اثر دارد که به آنچه می‌گوئیم پایبند باشیم و به آن عمل کنیم و از عمق دل ما برخاتسه باشد.



وی تاکید کرد: اگر امام خمینی(ره) توانست انقلاب ایجاد کند و با چند کلمه مردم را متحول کند برای این بود که به آنچه می‌گفت با عمق وجود اعتقاد داشت و به آن عمل می‌کرد.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم یادآور شد: اگر ما آنچه را می گوئیم تنها حفظ کرده باشیم و براساس باور و اعتقادات ما نباشد نمی تواند تاثیر داشته باشد و حرف ما به همان میزان که به آن اعتقاد داریم در جوانان و نوجوانان اثر خواهد گذاشت.



وی بر ایجاد رابطه صمیمی و دوستانه با جوانان برای اثرگذاری در آنها تاکید و تصرح کرد: جوانان ذهن پرسئوالی دارند و سئوالات خود را هم با جسارت و گاهی با تندی می پرسند و ما نباید در مقابل این سئوالات موضوع نادرستی بگیریم و اگر با صبر و به درستی جواب آنها را بدهیم آنان می پذیرند چون نوع جوانان ما عنادی ندارند و از فطرت پاکی برخوردار هستند.



حجت الاسلام واعظی تأکید کرد: اگر جوانی سئوالی پرسید نباید فورا انگ بی دینی به آن بزنیم زیرا جوان به علت داشتنن ذهن سئوال انگیز و بدون انگیزه ها و منافع مادی و دنیوی این سئوال را می‌پرسد.



وی ادامه داد: ما که از نعمت زندگی در قم و حضور روحانیت و مراجع بهره مند هستیم در محیط پاستوریزه زندگی می کنیم اما بسیاری از جوانان ما در معرض انواع آلودگیهای محیطی و فضای مجازی و ... هستند که آنان را تهدید می کند و ما باید اقتضائات آنان را درک کنیم و با همه این مسایل بسیاری از آنان اهل نماز و روزه و ... هستند.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به کلامی از امام علی(ع) از نهج البلاغه بیان کرد: دعوت و غایت نهایی دین این است که ما ولی الله بشویم و امام برای ولی الله شدن شاخصی را ذکر کرده اند و می فرمایند اولیاء خدا کسانی هستند که به باطن دنیا نظر دارند در زمانی که بقیه مردم به زرق و برق و به ظاهر دنیا توجه دارند؛ بنابراین ولی الله به جای شیفته شدن به ظاهر دنیا به باطن دنیا توجه دارد.



وی تاکید کرد: امام ادامه می‌دهد کسانی که ظاهر دنیا را می‌بینند به چیزهای دم دستی دنیا توجه دارند اما اولیاء خدا به مطالبی فکر می‌کنند که در دارالقرار و عند رب به آنان داده می‌شود.

