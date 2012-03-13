سال گذشته 66 مورد سوانح چهارشنبه سوری در زنجان رخ داد

رحیم سروری زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوادث چهارشنبه سوری در زنجان از نظر تعداد 57 درصد و از نظر افراد آسیب دیده 30 درصد کاهش نسبت به سال 88، 99 مورد داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین گروه سنی آسیب دیده در حوادث، جوانان و نوجوانان (گروهای سنی 20-24 ساله) هستند و مردان 4 برابر بیشتر از زنان دچار مصدومیت شده اند.

سروری زنجانی افزود: شایعترین نوع آسیب زخم پارگی و بریدگیٰ سوختگی درجه 1 و خراشیدگی و ساییدگی در روز چهارشنبه آخر سال است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ادامه داد: از نظر محل وقوع حادثه 90 درصد حوادث در مناطق شهری روی داده که محل وقوع در کوچه و خیابان بوده است دانش آموزان و دانشجویان 47 درصد از موارد آسیب را به خود اختصاص داده اند.

سروری زنجانی با بیان اینکه بیشترین ماده محترقه مصرفی ترقه بوده است ادامه داد: بیشترین آسیب دیدگان را افرادی تشکیل داده اند که در حال بازی با مواد محترقه بوده اند یا به صورت عابر پیاده در حال گذر بوده اند یا مشغول تماشای آتش بازی بوده اند.

وی گفت: چشم 40 درصد،ٰ اندام فوقانی 35 درصد،؛ صورت 13 درصد از موارد آسیب دیده در سال گذشته اتفاق افتاده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به والدین توصیه کرد که در این روز مراقبت بیشتری نسبت به رفتار فرزندان خود داشته باشند.

سروری زنجانی گفت: انتظار می رود وسایل ارتباط جمعی ناشی از بازی با ترقه و وسایل آتش بازی را به مردم یادآوری کنند.

وی همچنین در خصوص اقدمات صورت گرفته برای آگاهسازی مقابله با خطرات چهارشنبه سوری افزود: تهیه برشورها و اطلاع رسانی در حجم وسیع و توزیع در مناطق پر جمعیت،هماهنگی با ائمه جمعه و جماعت، اطلاع رسانی خطرات

آموزش به والدین از طریق اولیا مدارس در دستور کار شبکه ها قرار دارد.

سروری زنجانی افزود: اعلام آماده باش به کلیه شبکه های بهداشتی و درمانی، اعلام آماده باش فوریتهای پزشکی استان و افزودن 9 پایگاه سیار و در کل 11 پایگاه در زنجان، 3 پایگاه در ابهر، دو پایگاه در خرمدره و یک پایگاه در هر یک از شهرستانهای طارم، ماهنشان و ایجرود و پزشکان کلیه اورژانس های استان دو برابر می شوند.

وی همچنین از آماده باش بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهای سطح استان در طی روز چهارشنبه سوری خبر داد و گفت: شیفت های آماده خدمت رشته های ارتوپد، جراح عمومی و چشم پزشک به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد.