به گزارش خبرنگار مهر، همایش "بررسی وضعیت علوم عقلی در حوزه علمیه نجف و قم" از سوی آکادمی حکمت عقلی در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار می‌شود.



در این همایش علما، اندیشمندان و صاحب نظرانی از حوزه علمیه قم و نجف حضور خواهند داشت.



حجت الاسلام مروی، معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و علی عباسی، معاون سابق آموزشی حوزه علمیه، سید ریاض حکیم و ایمن مصری، رئیس آکادمی حکمت عقلی از سخنرانان این همایش هستند.



این همایش صبح پنجشنبه 25 اسفندماه در قم برگزار خواهد شد.

