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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

در همایشی؛

وضعیت علوم عقلی در حوزه علمیه نجف و قم بررسی می‌شود

وضعیت علوم عقلی در حوزه علمیه نجف و قم بررسی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: همایش"بررسی وضعیت علوم عقلی در حوزه علمیه نجف و قم" از سوی مجمع حکمت عقلی در قم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش "بررسی وضعیت علوم عقلی در حوزه علمیه نجف و قم" از سوی آکادمی حکمت عقلی در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار می‌شود.

در این همایش علما، اندیشمندان و صاحب نظرانی از حوزه علمیه قم و نجف حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام مروی، معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و علی عباسی، معاون سابق آموزشی حوزه علمیه، سید ریاض حکیم و ایمن مصری، رئیس آکادمی حکمت عقلی از سخنرانان این همایش هستند.

این همایش صبح پنجشنبه 25 اسفندماه در قم برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 1559183

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