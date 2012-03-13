اثربخشی فرهنگی در اردوهای جهادی ظرفیت فضاهای دانشجویی است

مطهر ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وجود کار عمرانی برای تحقق مابقی اهداف اردوهای جهادی امری لازم است، ولی نباید این نکته را فراموش کرد که اثربخشی در حوزه ‌های فرهنگی به شرط رقم زدن تعاملی اسلامی با محرومان از پتانسیلهای بالقوه فضاهای دانشجویی است.

محیط اردوهای جهادی بستری مساعد برای تمرین ترک تعلق دنیاست

وی بیان داشت: محیط اردوهای جهادی بستری مساعد برای تمرین ترک تعلق دنیاست ولی از این بستر تنها کسانی می ‌توانند استفاده کنند که آن را شناخته و به اهمیت آن پی برده باشند.

این مسئول ادامه داد: یکی از دلایل نامگذاری این اردوها به "طرح هجرت" همین ترک تعلق است.

محیط دانشگاه نیازمند کار فرهنگی است

وی عنوان کرد: در اردوی جهادی مهمترین قشری که برای آنها برنامه ‏ریزی صورت می‏ گیرد، خود دانشجویان هستند؛ چرا که دانشگاه و محیط دانشجویی، بیش از دیگر محیطها نیازمند کار فرهنگی است.

مسئول برگزاری اردوهای جهادی دانشگاه پیام نور ورامین افزود: در اردوهای جهادی امسال دانشگاه پیام نور ورامین دانشجویانی از دانشگاههای دولتی و آزاد استان تهران نیز شرکت دارند و اعزام این گروهها از 13 اسفندماه تا 15 فروردین ماه ادامه دارد.

وی عنوان کرد: این گروهها متشکل از تعدادی افراد دختر و پسر دانشجو هستند که به روستای محروم سیار احمدآباد منطقه هویزه استان خوزستان اعزام شده اند تا در کنار ساخت و تکمیل پروژه عمرانی مسجد این روستا فعالیتهای فرهنگی و آموزش نیز برای مردم روستا برگزار کنند.