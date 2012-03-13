اجرای طرح معنوی هبه در شهرری/ برگزاری جشن بهاری ویژه کودکان کار

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه شش طرح جمع آوری اقلام شهروندان و اهدا به نیازمندان و زنان سرپرست خانوار در این ناحیه برگزار شد.

گفتنی است این طرح با توجه به ایام پایانی سال و فرارسیدن فصل بهار انجام شده است و لوازم مختلفی از جمله یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و ... به خانواده های نیازمند اهدا شد.

همچنین در این طرح شهروندان با سامانه 137 تماس گرفته و با حضور عوامل این مرکز اقلام نو و اجناس مازاد و اهدایی آنان جمع آوری و پس از تعمیر و نوسازی به خانواده های نیازمند تحویل داده می شود.

برگزاری جشن بهاری ویژه کودکان کار و خیابان جنوب تهران

مدیر مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه 20 گفت: در آستانه سال نو جشن بهاری ویژه 300 نفر از کودکان کار و خیابان از سوی شهرداری منطقه 20 در فرهنگسرای ولا برگزار شد.

ابوالفضل اسماعیلی با اشاره به اینکه این مراسم با همکاری موسسه ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان است افزود:

363 کودک کار و خیابان از ابتدای سال جاری ساماندهی شده که به منظور توانمند سازی تحت پوشش خدمات حمایتی، پزشکی، مشاوره ای و آموزشهای مهارت آموزی قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه خدمات مورد اشاره به خانواده این کودکان نیز ارائه می شود یادآورشد: ازابتدای سال جاری خدمات مشاوره و روانشناسی برای 1461 نفر و فعالیتهای مددکاری برای 3150 نفر انجام شده است.

مدیرمرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه 20 به اهمیت توانمندسازی کودکان کار در کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از زندگی آنان اشاره کرد و ادامه داد: کلاسهای تحصیلی، دوره های آموزشی حرفه آموزی، برنامه های فرهنگی و تفریحی و کارگاههای آموزشی با عناوین پیشگیری از اعتیاد، مهارتهای زندگی، ایدز، هوای پاک و پیشگیری از کودک آزاری از جمله خدماتی است که برای این کودکان و خانواده های آنان برگزار شد.

پرسنل شبکه بهداشت و درمان ری با خانواده شهدا دیدار کردند

به مناسبت روز شهدا، کارشناسان و پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری با حضور درمنزل شهید تاجیک یاد و خاطره شهدا و خانواده معظم آنان را گرامی داشتند.

طبق روال همه ساله با فرارسیدن 22 اسفندماه روز گرامیداشت شهدا، پرسنل این شبکه در منزل خانواده شهید تاجیک حضور یافته و نسبت به آرمانهای بلند آن شهید ادای احترام می کنند.