روحانیت باید به شرایط موجود در جامعه تسلط کامل داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر سه شنبه در همایش بزرگ علما و مبلغین زنجان با اشاره به اینکه مسئولیت سنگین ارشاد و هدایت مردم از آغاز دوران غیبت تا به امروز، بر عهده علماء بزرگ شیعه بوده است افزود: تعابیر بسیار زیبا و بلندی از زبان ائمه معصوم(ع) در ارتباط با این نقش علماء و روحانیون در احادیث و روایات آمده است.

وی ادامه داد: با نگاهی به زندگانی فقها، علما و حکمای بزرگ و نامدار تاریخ شیعه، مشخص می‎شود که روحانیت، پاسدار حریم مکتب وحی و امامت بوده است.



حجت الاسلام خاتمی افزود: روحانیون با تحمل زندان، شکنجه و محرومیت‎های شدید بعد از غیبت صغری، وظیفه هدایت بشر را به عنوان تکلیف شرعی خود پذیرفته و در سخت‌ترین شرایط با حداقل امکانات، بیشترین اثرگذاری را داشته‎اند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: با نگاهی به زندگانی فقها، علماء و حکمای بزرگ و نامدار تاریخ شیعه، مشخص می‎شود که از ابتدای ورود روحانیون به جامعه، روحانیت، پاسدار حریم مکتب وحی و امامت بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، پیروزی انقلاب اسلامی ایران را نتیجه تحمل سختی‎ها و دشواری‌ها و روحانیون دانست و افزود: امام خمینی(ره)، پیروزی انقلاب اسلامی ایران را نتیجه زحمات علما، مبلغان، خطباء و نویسندگان گذشته دانسته و ارج زحمات این قشر از جامعه را با برخوردی کریمانه، انقلاب 57 نامیدند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز علماء و روحانیون بدون هیچ‌گونه بهره‎مندی و استفاده مادی و ادعای پاداش، وظیفه سنگین هدایت مردم را برعهده گرفته و کمترین سهم را در مسئولیت‎های دولتی از آن خود کردند.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به نقش تبلیغی روحانیون در جنگ 8 ساله دفاع مقدس،افزود: با وجود این که روحانیون به عنوان مبلغ به جبهه‎ها می‎رفتند و نقش رزمنده را برعهده نداشتند، آمار شهدای روحانی نسبت به بسیاری از صنوف و اقشار از نظر کمی و کیفی بیشتر بود.

وی ضمن تأکید بر اینکه بی‌مهری‌ها و ترکش‎ها مختلف، نباید قشر روحانی جامعه را دل‌سرد کند، یادآور شد: روحانیون با بلندترین افتخار قرارگیری در صف سربازان امام زمان(عج)، با استفاده از تقوی و ابزار تبلیغی روز با جوانان، تعامل برقرار کنند.

حجت‎الاسلام خاتمی تأکید کرد: روحانیون باید بدون اهمیت به تفکر یا جریان سیاسی خاص، نقش پدر جامعه را ایفا کرده و فرزندان ضعیف خود را با دلسوزی بیشتری برای رسیدن به اوج همراهی کنند.