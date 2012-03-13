ادارات دولتی باید یک مدرسه در استان اصفهان را هوشمند کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید عاملیان ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اظهار داشت: هر یک از ادارات دولتی به دستور هیئت دولت موظف است تا حداقل یک مدرسه در استان را مجهز به سیستم هوشمند کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی تمهیدات مورد نیاز برای اسکان مسافران فرهنگی و غیرفرهنگی در مدارس استان صورت گرفته، افزود: در سال گذشته آموزش و پرورش استان 677 هزار و 309 نفر روز بحث مسافران و اسکان مسافران را در ایام نوروز پوشش داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان به فعالیت‌های آموزش و پرورش استان در سال گذشته در راستای اسکان نوروزی اشاره کرد و افزود: 25 درصد از مسافران نوروزی که در سال گذشته توسط آموزش و پرورش اصفهان پذیرش شده‌اند، غیر فرهنگی بوده‌اند و حدود 100 هزار خانواده در فضا‌های آموزشی استان در ایام نوروز پذیرش شده‌اند.

اصفهان سال گذشته در اسکان مسافران نوروزی مقام نخست کشور را کسب کرد

وی با اشاره به اینکه بیشترین مهمانهای نوروزی استان در سال گذشته از استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی بوده‌اند، اضافه کرد: بر اساس ارزیابی وزارت آموزش و پرورش استان اصفهان در سال گذشته در راستای پذیرایی از مسافران و اسکان نوروزی رتبه نخست در سطح کشور را به دست آورده است.

عاملیان با اشاره به اینکه 43 پایگاه پذیرش مسافران نوروزی در سطح استان از سوی آموزش و پرورش اصفهان پیش‌بینی شده، تاکید کرد: هفت ستاد ویژه اسکان در سطح شهرستان اصفهان پذیرش مسافران نوروزی را انجام می‌دهند که این ستاد‌ها تمامی مبادی ورودی شهر قرار دارند.

هفت ستاد ویژه اسکان مسافران نوروزی در شهرستان اصفهان وجود دارد

وی با اشاره به اینکه دو ستاد اسکان در ورودی خیابان کاوه وجود دارد، ادامه داد: یک ستاد در خیابان آتشگاه، یک ستاد در خیابان سعادت‌آباد، یک ستاد در خیابان بزرگمهر، یک ستاد در خیابان جی و یک ستاد نیز در باغ غدیر اصفهان پذیرش مسافران نوروزی را انجام می‌دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه 10 هزار کلاس درس برای پذیرش مسافران در ایام نوروز آماده شده، بیان داشت: یک هزار واحد آموزشی در سطح استان به منظور ستاد‌های نوروزی و پذیرش مسافران در ایام نوروز اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود 700 کلاس درس برای پذیرایی از مسافران نوروزی به صورت ویژه تجهیز شده‌اند، گفت: حدود 10 درصد از فضای پذیرش آموزش و پرورش استان در سال جاری نسبت به سال گذشته در شهرستان اصفهان افزایش یافته است.

عاملیان با اشاره به اینکه پذیرش مسافران نوروزی به دو صورت اینترنتی و حضوری صورت می‌گیرد، اظهار داشت: 41 واحد آموزشی و حدود 500 کلاس درس برای پذیرایی از مسافران نوروزی در سایت قرار داده شده که ثبت‌نام مسافران برای اسکان نوروزی در اصفهان از پنجم تا 22 اسفند ماه جاری صورت گرفت.

مسافران نوروزی اصفهان به صورت حضوری و اینترنتی پذیرش می شوند

وی با اشاره به اینکه حدود پنج هزار نفر مسافر نوروزی برای اسکان در مدارس اصفهان به صورت اینترنتی ثبت‌نام کرده‌اند، اضافه کرد: پذیرش حضوری مسافران نوروزی در ستاد‌های نوروزی شهر اصفهان و 40 منطقه آموزش و پرورش استان صورت می‌گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: مکانهای آموزشی که در اختیار مسافران نوروزی قرار می‌گیرد سه نوع "الف"، "ب" و "ج" هستند که نوع ج در شهرستان اصفهان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در مدارس نوع الف امکاناتی همچون فرش، پتو، ملحفه، یخچال، تلویزیون، آبدارخانه مشترک و حمام مشترک وجود دارد، ادامه داد: حدود 700 کلاس موجود در اصفهان از این امکانات برخوردار است و در مدارس نوع ب نیز تمامی این امکانات وجود دارد اما تلویزیون و یخچال موجود در این مدارس به صورت مشترک استفاده می‌شود.

عاملیان با اشاره به اینکه در سال جاری مدارس اصفهان از نظر حمام مشکلی ندارند، تاکید کرد: چهار مدرسه شاهد نیز به صورت اختصاصی و ویژه برای پذیرش خانواده‌های شهدا و جانبازان در ایام نوروز اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه 34 مدرسه غیر انتفاعی موجود در اصفهان برای اسکان مسافران غیرفرهنگی در ایام نوروز اختصاص داده شده، افزود: از تمامی مسافران نوروزی علاوه اختصاص بسته‌های فرهنگی و موارد دیگر به آنها با یک وعده غذای گرم پذیرایی می‌شود.

سند تحول آموزش و پرورش از سال آینده اجرا می شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان داشت: سند تحول آموزش و پرورش پس از تصویب شورای انقلاب فرهنگی برای اجرا توسط رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه در این سند چرخش‌هایی در فضای تعلیم و تربیت کشور باید ایجاد شود، گفت: بر اساس این سند تنها کلاس درس به عنوان مکان آموزشی به شمار نمی‌رود و نقش الگویی معلمان در زمینه تربیت دانش‌آموزان مورد توجه قرار می‌گیرد.

عاملیان با اشاره به اینکه در تحول جدید ابزار آموزش به بسته‌های چندرسانه‌ای تبدیل می‌شود، اظهار داشت: در بحث محتوا نیز این بسته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و زمان آموزش نیز متحول می‌شود.

اساسی ترین محور تحول آموزش دوران ابتدایی است

وی با اشاره به اینکه متولیان آموزش و پرورش باید مقدمه‌های این تحولات را در نظام آموزشی فراهم کنند، اضافه کرد: رضایت‌مندی معلمان باید در راستای اجرای این تحولات حاصل شود و با نارضایتی معلمان دست‌یابی به اهداف و نتایج حاصل از این تحولات امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: یک‌نوبته شدن مدارس، تغییر محتوای کتاب‌های درسی و تعطیلی مدارس در پنج‌شنبه‌ها در راستای فراهم شدن مقدمات این تحولات بوده است.

وی با اشاره به اینکه اساسی‌ترین محور تحول دوره ابتدایی است، ادامه داد: سال آینده دوره نخست راهنمایی در سیستم آموزشی وجود ندارد.

استفاده از بخاریهای بدون کاربرات در مدارس ممنوع است

عاملیان در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر مشکلات موجود در برخی از مدارس شهرستان فریدن که بخاری نفت‌سوز دارند، تاکید کرد: بخاری‌های چکه‌ای نفتی مشکل‌ساز می‌شود اما بخاری‌هایی که در مدارس ذکر شده وجود دارد، بخاری نفتی معمولی است.

وی بخاری‌های بدون کاربرات را برای استفاده در مدارس ممنوع دانست و تاکید کرد: این روستا‌ها تنها چند ماه است که از گاز برخوردار شده‌اند اما مدارس هنوز گاز‌کشی نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه تمام تلاش آموزش و پرورش این است که مدارس حتی از بخاری استفاده نکنند، بیان داشت: در صدد هستیم تا سیستم مدارس استان با سیستم شوفاژ گرم شوند.