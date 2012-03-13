آتش نشان بودن در چهارشنبه سوری بهتر از آتش فشانی است

حجت الاسلام محمد علاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شریعت اسلام این مراسم نوعی آتش پرستی و خرافات محسوب می شود.

وی بیان داشت: یکی از اهداف بعثت پیامبر اسلام بازکردن غل و زنجیر و خرافاتی بود که بر افکار مردم بسته شده بود.

امام جمعه دماوند ادامه داد: زمانی که فرزند 16 ماهه پیامبر به نام ابراهیم از دنیا رفت، ماه گرفتگی شد و مردم آن زمان فکرمی کردند به دلیل از دنیا رفتن فرزند پیامبر است.

وی اظهار داشت: پیامبر با توجه به این افکار خرافی و خطاب به مردم عصر خود فرمود:" ماه گرفتگی نیز یکی از آیات و نشانه های خداوند است و ارتباطی با فوت فرزند ایشان ندارد".

چهارشنبه سوری از جمله عقاید خرافی است که اسلام با آن مخالف است

علاء الدینی افزود: چهارشنبه سوری نیز از جمله این عقاید خرافی است که پیامبر(ص) و اسلام با آن مخالف هستند ولی با این وجود در میان مردم رایج است و ایرانیان هرساله با حوادث گوناگون و جبران ناپذیر به پرپایی آن اقدام می کنند.

وی عنوان کرد: آغاز بهار با خانه تکانی، صله رحم و جشن شکوفه ها همراه بوده و این موارد جزو سنتهای حسنه دین اسلام و مسلمانان هستند ولی ممکن است جوانان و نوجوانان با برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال برای خانواده خود و اتفاقات خطرناک، خاطره ای تلخ باقی بگذارند و عید خود را به عزا تبدیل کنند.

حجت الاسلام علاءالدینی افزود: متأسفانه به خاطرهمین رسوم غلط، جوانان زیادی زخمی و کشته می‌ شوند و پدران و مادران آنها در سوگ آنها می‌ نشینند.

تقدیس آتش یک فکر شیطانی

وی یادآورشد: تقدیس آتش توسط جوانان و نوجوانان مسلمان یک فکر شیطانی است چون شیطان از جنس آتش است و برای آن ارزش زیادی قائل است.

امام جمعه شهر دماوند ادامه داد: شیطان به همین دلیل خود را از انسان برتر دانسته و در برابر وی سر تعظیم فرود نیاورد و از فرمان خداوند سرپیچی کرد.