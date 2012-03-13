دلایل کندی پیشرفت پروژه های عمرانی خراسان رضوی ریشه یابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور ظهر سه شنبه در جلسه شورای فنی استان اظهار داشت: با وجود اینکه 60 درصد اعتبارات به پروژه ها تخصیص یافته است ولی پیشرفت فیزیکی آنها 40.2 درصد است که با توجه به این تخصیص، میزان پیشرفت پروژه ها کم است.

وی افزود: سال گذشته با همکاری دستگاه های اجرایی 99.97 درصد اعتبارات استان جذب شد که امسال نیز باید نسبت به جذب 100 درصدی اعتبارات برنامه ریزی شود.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به تاکید استاندار مبنی بر ارزیابی مدیران بر اساس پیشرفت فیزیکی در اجرای پروژه ها و جذب اعتبارات، این موضوع با جدیت دنبال می شود و دفتر فنی استانداری ماموریت دارد تا به ریشه یابی علت پایین بودن جذب اعتبارات اقدام کند

حسین پور تصریح کرد: مبادله به موقع موافقت نامه ها و استفاده از نیمه اول سال برای اجرای پروژه ها نقش موثری در پیشرفت فیزیکی و جذب به موقع اعتبارات دارد.