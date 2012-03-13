علی آنسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه نهایی کمیته اجرایی ستاد تسهیلات زائرین اداره کل ورزش و جوانان استان قم، تصریح کرد: در این جلسه که امروز با حضور مدیر کل و معاونین ورزش و جوانان برگزار شد، تصمیمات نهایی در خصوص چگونگی ارائه تسهیلات مناسب به زائرین و مسافرین نوروز 91 اتخاذ شد.
وی ادامه داد: در ایام نوروز سال 1391 چهار سالن ورزشی شهر مقدس قم که در نقاط مختلف شهر قرار دارند، به طور کامل در اختیار زائرین و مسافرین قرار میگیرند و آماده ارائه هرگونه تسهیلات به هموطنان عزیز خواهند بود.
آغاز ارائه تسهیلات به زائرین از 27 اسفند
مسئول کمیته اجرایی ستاد تسهیلات زائرین اداره کل ورزش و جوانان قم افزود: بدین ترتیب سالن شهید محمود رضائیان، تالار فرهمند موحد مجموعه حیدریان و سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید جعفر حیدریان که همگی در منطقه بلوار امین قم قرار دارند و نیز سالن شهید طاهریان در منطقه آزادگان در اختیار زائرین و هموطنانی که در ایام نوروز به شهر قم سفر میکنند، قرار خواهد گرفت.
وی یادآور شد: اسکان زائرین کریمه اهل بیت از روز 27 اسفندماه آغاز میشود و تا 15 فروردین ماه سال جدید ادامه خواهد داشت و در این راه دستگاههای مختلفی همچون آموزش و پرورش، شهرداری، میراث فرهنگی، کانون مساجد، اوقاف و امور خیریه، بهزیستی و اداره کل ورزش و جوانان با مشارکت در ستاد اجرایی ستاد تسهیلات زائرین استان قم به مردم و هموطنان خدمات رسانی میکنند.
آنسته در گفتگو با خبرنگار مهر:
اختصاص چهار سالن ورزشی قم به اسکان مسافرین نوروز 91
قم - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته اجرایی ستاد تسهیلات زائرین اداره کل ورزش و جوانان استان قم از اسکان زائرین نوروز 91 در سالنهای ورزشی قم خبر داد.
علی آنسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه نهایی کمیته اجرایی ستاد تسهیلات زائرین اداره کل ورزش و جوانان استان قم، تصریح کرد: در این جلسه که امروز با حضور مدیر کل و معاونین ورزش و جوانان برگزار شد، تصمیمات نهایی در خصوص چگونگی ارائه تسهیلات مناسب به زائرین و مسافرین نوروز 91 اتخاذ شد.
نظر شما