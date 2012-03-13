کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی در حرم رضوی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه(س) درکتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی راه اندازی و افتتاح می شود.

محمد هادی زاهدی گفت: تاکنون تعداد پنج هزار و 700 جلد چاپی ودیجیتالی، پایان نامه، نشریات اقتصادی ومنابع دیداری و شنیداری با موضوع اقتصاد در کتابخانه اقتصاد اسلامی گردآوری شده است.

تخفیف ویژه نمایشگاهی به متقاضیان حضور در نمایشگاه پاکستان

سخنگوی نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: نمایشگاه بین المللی در نظر دارد تخفیف ویژه ای را برای شرکت های متقاضی حضور در نخستین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در لاهور- پاکستان که از31 فروردین الی 2 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود، اعمال کند.

جمال شوشتری اظهار داشت: شرکت کنندگان در این نمایشگاه علاوه بر اینکه 40 درصد یارانه سازمان توسعه تجارت ایران قبل از برگزاری نمایشگاه پاکستان به آنها پرداخت می شود می توانند از تخفیف 10 تا 20 درصدی نمایشگاه نیز برخوردار شوند.

بررسی طرح نهضت مطالعه مفید برای اجرا در خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی خواستار بررسی بیشتر طرح استانی نهضت مطالعه مفید برای اجرا در استان شد.

محمود صلاحی در آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سال 90 گفت: از آنجا که در آذرماه سال 89، طرح نهضت مطالعه مفید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است به نظر می رسد به راهکارهای اجرایی در خراسان رضوی نیاز دارد.

وی افزود: ایجاد کتابخانه در سالن های قطارشهری، اتوبوس، تاکسی و هواپیما که موجب افزایش سرانه مطالعه در استان و جهت دهی مثبت آن می شود از اولویت های شورای فرهنگ عمومی استان در سال 91 است.

وی توجه به موضوع فرهنگ را اولویت اساسی استان اعلام کرد و اظهار داشت: سایر کارگروه های استان بایستی در راستای ثمربخشی به مصوبات شورای فرهنگ عمومی فعالیت کنند.

تشکیل ستادتسهیل امور واحدهای تولیدی خراسان رضوی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در پی ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تفویض اختیار ستاد تسهیل به استان، به زودی نخستین جلسه ستاد تسهیل استانی به ریاست استاندار و در قالب پنج کارگروه تخصصی برگزار خواهد شد.

علی صفرزاده این خبررا درنشست با هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان عنوان داشت و افزود: پنج کارگروه تخصصی فوق را شامل کارگروه های اموربانکی و تسهیلات، شهرکهای صنعتی ومحیط زیست، معادن و صنایع معدنی، امور مالیاتی و گمرک و تامین اجتماعی و نیز امور سرمایه گذاری و تولید و موارد خاص است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان خواستار مشارکت فعال نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، تدوین راهبردها و استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت در استان شد.