۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

محبتی اعلام کرد:

500 شعبه شورای حل اختلاف پرونده مازنیها را رسیدگی می کند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون قضایی دادگستری مازندران گفت: 500 شعبه شورای حل اختلاف پروندهای مازنی ها را رسیدگی می کند.

به گزارش خبرنگارمهر، عدبالرضا محبتی عصر سه شنبه در مراسم آغاز به کار شعبه ویژه و تخصصی شورای حل اختلاف صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: 14 شعبه تخصصی برای رسیدگی به مشکلات وپروندهای قضایی در استان فعالیت می کنند.

وی افزود: تعداد 268 شعبه عمومی، 32 شعبه غذایی و 338 شعبه روستایی برای رسیدگی به شکایات پرونده در مازندران فعالیت می کنند.

محبتی افزود: کمیسیون قضایی مجلس مبلغ پنج میلیون تومان را برای رسیدگی درشعبات حل اختلاف به 20 میلیون تومان افزایش داده است.

معاون قضایی دادگستری مازندران گفت: شورای حل اختلاف می تواند به کلیه امور مدنی وکیفری قابل طرح در شبعات را رسیدگی وبه صلح وسازش ختم کند.

وی ادامه داد: سایت شورای حل اختلاف در سامانه دادگستری قوه قضایه برای گرفتن اطلاعت دایر است.

وی به اهمیت وظیفه شورای حل اختلاف اشاره و افزود: بیش از 190 هزار پرونده در شبعات حل اختلاف استان مختومه شده است.

