بازارچه های موقت ویژه مشاغل خانگی در کرج ایجاد می شود

علیرضا جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص زمان آغاز فعالیت بازارچه ویژه مشاغل خانگی در استان البرز که مدتها پیش طرح آن تصویب و زمین مورد نظر نیز جانمایی شد، اظهار داشت: این زمین در ورودی کرج و پایین دست منطقه گرمدره قرار دارد ولی به دلیل مشکلات قضایی و حقوقی تحویل نشده است.



وی تصریح کرد: با توجه به حجم مشکلات موجود پیش بینی می شود که این بازارچه تا یکسال آینده راه اندازی شود.



جوانمردی در ادامه با اشاره به لزوم اختصاص محلی برای عرضه محصولات صنایع دستی و مشاغل خانگی گفـت: طی صحبتهای انجام شده با هیئت مدیره تعاونی فراگیر ملی که چند ماه گذشته در البرز راه ندازی شد، مقرر شد این موضوع از طریق تنظیم تفاهم نامه ای با شهرداری رایزنی شود.



وی ادامه داد: در صورت توافق با شهرداری ظرف حداکثر سه ماه آینده در سه نقطه شهر که سه شاخصه تراکم جمعیت، محل عبور و گذر و دسترسی آسان به خیابانهای اصلی شهر را دارد، مکانهایی ویژه عرضه مشاغل خانگی دایر می شود.



قائم مقام حوزه تعاون استان البرز تصریح کرد: چون شهرداری مالک زمینهای شهری است، فقط در صورت موافقت و همکاری این ارگان می توان به راه اندازی بازارچه های موقت اقدام کرد.



جوانمردی با اشاره به 300 هنرمند صنایع دستی کار عضو تعاونی فراگیر ملی استان البرز یادآور شد: در صورت ایجاد بازارچه های مذکور این هنرمندان می توانند به صورت مشترک در غرفه ها محصولاتشان را عرضه کنند.