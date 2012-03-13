امر به معروف و نهی از منکر نیازمند ردیف بودجه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه‌شنبه در همایش ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: هر انسانی که بیداری اسلامی نداشته باشد با لگد مرگ یا چکمه دشمن از خواب بیدار می‌شود.

وی حوزه نظریه امر به معروف و نهی از منکر را از ضروریات دین دانست و ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر یعنی بیداری اسلامی که دارای جغرافیای شخص، اجتماعی، ملی و فراملی است.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: امر به معروف و نهی از منکر دارای دو عرصه معرفتی و اجرایی است، عرصه معرفتی به معنای شناخت جایگاه است و نقش آن در تعالی حیات بشری است.

وی بی‌توجهی به امر به معروف و نهی از منکر را از عوامل سقوط انسان در تاریخ خواند و افزود: مدل امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت کارشناسی، محتوای آن اسلامی و روش کار باید تاثیرگذار باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری مشکل اصلی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در بوشهر را کمبود اعتبار معرفی کرد و گفت: تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است که امیدواریم نتیجه‌بخش باشد.

وی امر به معروف و نهی از منکر را بهترین راه برای نجات انسان از سقوط در باتلاق ابتذال دانست و ادامه داد: فطرت بشر بر این استوار بوده که امر به معروف و نهی از منکر کند.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: خداوند نخستین آمر به معروف است و اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد خواب غفلت انسانی تمام فضای جامعه را می‌گیرد و کار اصلی انبیا و اولیا الهی امر به معروف و نهی از منکر است.

وی امر به معروف و نهی از منکر را مهم‌ترین کار مسئولان و متولیان فرهنگی معرفی کرد و گفت: ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر در چند سال اخیر با تلاش‌های اعضا خود فعالیت‌های خوبی داشته و با همدلی موجود اقدامات پیش رفته است.