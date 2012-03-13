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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۵

آیت‌الله صفایی بوشهری:

امر به معروف و نهی از منکر نیازمند ردیف بودجه ملی است

امر به معروف و نهی از منکر نیازمند ردیف بودجه ملی است

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: امر به معروف و نهی از منکر نیاز به بودجه دارد و با توجه به اهمیت آن باید ردیف بودجه اعتبار ملی برای این فریضه مهم اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه‌شنبه در همایش ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: هر انسانی که بیداری اسلامی نداشته باشد با لگد مرگ یا چکمه دشمن از خواب بیدار می‌شود.

وی حوزه نظریه امر به معروف و نهی از منکر را از ضروریات دین دانست و ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر یعنی بیداری اسلامی که دارای جغرافیای شخص، اجتماعی، ملی و فراملی است.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: امر به معروف و نهی از منکر دارای دو عرصه معرفتی و اجرایی است، عرصه معرفتی به معنای شناخت جایگاه است و نقش آن در تعالی حیات بشری است.

وی بی‌توجهی به امر به معروف و نهی از منکر را از عوامل سقوط انسان در تاریخ خواند و افزود: مدل امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت کارشناسی، محتوای آن اسلامی و روش کار باید تاثیرگذار باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری مشکل اصلی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در بوشهر را کمبود اعتبار معرفی کرد و گفت: تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است که امیدواریم نتیجه‌بخش باشد.

وی امر به معروف و نهی از منکر را بهترین راه برای نجات انسان از سقوط در باتلاق ابتذال دانست و ادامه داد: فطرت بشر بر این استوار بوده که امر به معروف و نهی از منکر کند.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: خداوند نخستین آمر به معروف است و اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد خواب غفلت انسانی تمام فضای جامعه را می‌گیرد و کار اصلی انبیا و اولیا الهی امر به معروف و نهی از منکر است.   

وی امر به معروف و نهی از منکر را مهم‌ترین کار مسئولان و متولیان فرهنگی معرفی کرد و گفت: ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر در چند سال اخیر با تلاش‌های اعضا خود فعالیت‌های خوبی داشته و با همدلی موجود اقدامات پیش رفته است.

کد مطلب 1559492

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