شرکت های بیمه ای بدهی 40 میلیاردی علوم پزشکی را پرداخت نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران عصر سه شنبه درجمع خبرنگاران افزود: بیمه های استان 28 میلیارد تومان را تایید کرده وسازمان بیمه ای هنوز 12 میلیارد تومان مابقی را با وجود ارائه مستندات از طرف دانشگاه تایید نکرده است.



وی افزود: تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مصلح و کمیته امداد به ترتیب بیشترین بدهی در زمینه بیمه به دانشگاه علوم پزشکی دارند.



رنجبران گفت: با عدم پرداخت مبالغ فوق به دانشگاه منجر به باقی ماندن مطالبات پرسنل خواهد شد وانگیزه پرسنل برای انجام فعالیت دردنشگاه سلب خواهد شد.



معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: 2 سال متوالی هنوز یک ریال از وزارت خانه هیچ متمی دریافت نکرده ایم.



وی با بیان اینکه تعداد دو انشکده به مجموع دانشگاه علوم پزشکی مازندران اضافه شد افزود: دانشکده پرستاری حضرت زینب آمل(ع) و دانشکده پیراپزشکی به این دانشگاه اضافه شده است.