تاکید بر تعمیق روابط میان دولت و ملت ایران و زیمباوه

به گزارش خبرنگار مهرسردار احمد وحیدی وزیردفاع کشورمان در دور دوم مذاکرات با همتای زیمباوه ای خود اظهاراداشت: زیمبابوه یک کشور مهم است که در یک نقطه حساس قرار گرفته است. کشوری که سالهای طولانی از استعمار انگلیس رنج برده و امروز استوار بر پای خودش و متکی بر منابع خودش به سمت آینده های بلند گام بر می دارد.

وی در ادامه افزود: منافع و ایده های مشترک نسبت به مسائل جهان باعث می شود دو کشور ایران و زیمبابوه از روابط بسیار نزدیک و خوبی برخوردار باشند.

وزیر دفاع کشورمان تصریح کرد: در مدت حضور وزیر دفاع زیمبابوه که به دعوت ایران به اینجا آمده بودند مذاکرات و تفاهمات بسیار خوبی انجام شد.

وحیدی خاطرنشان کرد: طبیعتا این روابط به نفع ملت های دو کشور و در راستای تعمیق توسعه روابط و امنیت در مناطق مربوطه خواهد بود.

دراین جلسه همچنین وزیر دفاع زیمبابوه اظهار داشت: من و هیئت همراه خوشحال هستیم که به دعوت وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به این کشور سفر و از صنایع نظامی ایران بازدید کردیم.

وی در ادامه افزود: معتقدم سفر من و هیئت همراه به جمهوری اسلامی ایران بر اساس خواست رهبران ما باعث ارتقاء روابط نه تنها میان دو دولت بلکه میان دو ملت ایران و زیمبابوه خواهد شد.

وزیر دفاع زیمبابوه گفت: کشور ماهم همچون ایران تحت تحریم های غیر قانونی آمریکا و انگلیس و دوست های اروپایی آنها قرار گرفته است اما بر اساس بازدید که از صنایع نظامی ایران داشتم بسیار تحت تاثیر دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتم.

وی اظهار داشت: زیمبابوه یک کشور انقلابی است و به دلیل اینکه می خواهد استقلال خودش را حفظ کند در صحنه بین الملل تحت خصومت غرب قرار گرفته است.

وزیر دفاع زیمبابوه در پایان گفت: زیمبابوه با وجود خصومت‌ورزی این کشورهای غربی تعدادی نیز کشور دوست در اختیار دارد که یکی از مهمترین این کشورها ایران است و امیدواریم روابط میان دو کشور باعث ارتقاء در زمینه های دیگر نیز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در پایان سفر 4 روزه وزیر دفاع جمهوری زیمبابوه به جمهوری اسلامی ایران ، یادداشت تفاهم همکاری دفاعی میان این دو کشور امضا شد.