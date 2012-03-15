پرداخت عیدی مددجویان بهزیستی/ وزیر هم برای عیدی بازنشستگان کاری نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته شاهد برنامه ها و اخبار زیادی در حوزه های بهزیستی و تامین اجتماعی بودیم که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.

فروش هدایای رئیس جمهور به نفع مددجویان بهزیستی

دراوایل هفته جاری مرحله اول فروش هدایای رئیس جمهور و همسرش به سازمان بهزیستی آغاز شد و در این مرحله 20 قلم از هدایا به مبلغ 405 میلیون تومان به فروش رسید.

عواید حاصل از فروش هدایای شخصی رئیس جمهوری و همسر وی به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص پیدا می کند. انواع ساعت‌، خودنویس، گردنبندهای زینتی و سرویسهای نقره از جمله اقلامی بود که به همسر رئیس‌جمهور هدیه شده بود و در مرحله نخست به فروش رسید.

راه اندازی تعاونیهای فراگیر ملی ویژه مددجویان

رئیس سازمان بهزیستی در نشست خبری پایان سال خود از توزیع بن‌ های غیرنقدی مددجویان در 19 استان کشور خبر داده و گفت که توزیع بن‌ ها میان استانها آغاز شده و همچنین مددجویان نیز به مرور بن ها را دریافت خواهند کرد به طوریکه طی چند روز آینده تمامی مددجویان عیدی و بن خود را دریافت می‌کنند.



همایون هاشمی از ایجاد تعاونیهای فراگیر برای مددجویان تحت پوشش خبر داد وعنوان کرد ‌طی سه ماهه اول سال آینده در هر استان حداقل یک تعاونی به ثبت رسیده و وارد فاز اجرایی خواهد شد.

وی اعلام کرد بدین منظور کمیته مناسب سازی تشکیل شده و سال آینده فعالتر با همکاری سازمانهای دیگر عمل خواهد کرد.

رئیس سازمان بهزیستی از همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان بهزیستی خبر داد و عنوان کرد تفاهمنامه‌ای با سازمان هدفمندی یارانه‌ها به امضا رسیده به طوری که سال آینده سهمیه سوخت معلولان تخصیص و اجرایی خواهد شد و همچنین یارانه افراد مجهول‌الهویه نیز به سازمان بهزیستی تحویل داده می شود.

اختصاص 5 میلیون تومان به آموزش و مهارت زنان سرپرست خانوار



مدیرکل دفتر توانمندسازی و حمایتی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از اختصاص پنج میلیون تومان به امر آموزش و مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار برای ورود به بازار کار خبر داد و عنوان کرد آموزشهای توانمندسازی این زنان سال آینده در دو استان کشور اجرایی می‌شود.



پرویز زارعی تاکید کرد برای توانمند سازی این افراد در سال آینده برنامه ها و همچنین سرفصل های آموزشی تدوین کرده ایم و به منظور تدوین برنامه های آموزشی، جلسات مختلفی با صاحبنظران، وزارت کار، سازمانهای پژوهشی و فنی و حرفه ای برگزار کرده و به یک الگوی واحد در زمینه آموزش زنان سرپرست خانوار و معلولان دست پیدا کردیم.

پیگیری مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی وزیر رفاه



رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از پیگیری رفع مشکلات بازنشستگان از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.



علی اکبر خبازها عنوان کرد در جلسه ای که با شیخ الاسلامی برای بیان مشکلات مستمری بگیران تامین اجتماعی داشتیم وی عنوان کرد که پیگیر رفع مشکلات آنان خواهد بود.

به گفته وی، وزیر قول قطعی برای تحقق افزایش عیدی و حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان نداد اما گفت که در اسرع وقت این موضوع را پیگیری کرده و به اطلاع ما می رساند.

40 میلیون نفر ـ ساعت بازی رایانه‌ای در ایران



مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای نوع جدیدی از اعتیادهای نوظهور است،‌عنوان کرد طبق اعلام رییس بنیاد بازیهای رایانه‌ای روزانه 40 میلیون نفر ـ ساعت بازی رایانه‌ای در کشور انجام می‌شود.

دکتر فرید براتی سده با بیان اینکه بازی‌های رایانه‌ای بخش مهمی از رفتارهای اعتیاد آمیز دیجیتالی را تشکیل می‌دهند، عنوان کرد که استفاده بیش از اندازه از بازی‌های رایانه‌ای در کودکان و بزرگسالان مشکل ساز است و افرادی که دچار این اعتیاد هستند و زمان زیادی را به این بازی‌ها اختصاص می‌دهند و نمی‌توانند در مقابل وسوسه بازی کردن مقاومت کنند.

به گفته وی، 20 میلیون کاربر بازی رایانه‌ای در کشور وجود دارد که به طور میانگین هر روز 144 دقیقه بازی می‌کنند و روزانه در ایران 40 میلیون نفر ـ ساعت بازی رایانه‌ای انجام می‌شود.