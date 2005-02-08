عمليات بزرگ والفجر هشت ، برهم زننده محاسبات جهاني

گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر:پيروزي رزمندگان اسلام در عملياتهاي مختلف با فتح خرمشهربه اوج خود رسيد و غرب را برآن داشت كه شرايط مناسبي را براي صلح تحميلي به جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد به همين جهت سردمداران استكبار غرب بر آن شدند به هر شكل ممكن صدام را از اين وضعيت خارج كنند؛آنان با كمكهاي نظامي و يا به صورت تداوم تحريم فروش سلاحهاي نظامي سعي در حفظ صدام در منطقه داشتند.

از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به اهداف نظامي و سياسي خود به سازش و تسليم تن نداد و در برابر فشارهاي همه جانبه شرق و غرب ايستادگي كرد و اين شرايط نوعي حالت نه جنگ و نه صلح را ميان طرفين ايجاد كرد.

برهمين اساس عراق به افزايش توان نظامي و تكنولوژي خاصه در بخش نيروي هوايي خود پرداخت و رژيم بعث به لحاظ ضعف هايي كه تا آن زمان در جنگ پيدا كرد،جنگ را از ميدان رزم زميني به آسمان ودريا و يورش به شهرهاي ايران كشاند.

ايجاد تكنولوژي برتر(تقويت صنعت هوايي،بكارگيري دستگاههاي جاسوسي،كسب اطلاع از توانائيهاي و تاكتيك هاي نظامي ايران از طريق بهره مندي از مستشاران غربي و حمايتهاي تبليغاتي كشورهاي عرب و اروپايي مواردي است كه به كمك رژيم ديكتاتوري صدام شتافت.

رژيم سرنگون شده عراق با وجود تمام امكانات نظامي و دستگاههاي پيشرفته اطلاعاتي نتوانست مانع تهاجمات پي در پي رزمندگان اسلام شود و اين وضعيت استقامت و روحيه نبرد را در آنها درهم شكست.

فرماندهان نظامي ايران اسلامي براي به هم ريختن توازن نظامي در منطقه و نشان دادن توان نظامي ايران در برابر حملات محدود عراق و باز گرداندن امنيت در شهرهاي آبادان و خرمشهر كه زير آتش جنگنده هاي دشمن قرار داشت به طراحي عمليات بزرگي به نام عمليات والفجر 8 در جزيره فاو عراق دست زد.

پس از پايان يافتن عمليات بدر در سال 63از سوي فرماندهي عالي جنگ چنين مقرر شد كه ارتش و سپاه هر يك به طور جداگانه به انجام عمليات مبادرت نمايند كه عمليات و الفجر 8 با طراحي سپاه و پشتيباني هوايي ارتش در منطقه فاو طراحي و اجرا شد.

ويژگيهاي نظامي منطقه عملياتي فاو:

1) كوتاه بودن عقبه هاي نيروهاي ايراني؛در عمليات والفجر 8 نزديك بودن عقبه هاي خودي اين امكان را مي داد كه روي دشمن حتي اجراي آتش خمپاره داشته باشيم و فرماندهي به سهولت در منطقه حضور داشته باشد و هدايت مستقيم تري را دررابطه با عمليات عهده دار گردد؛همچنين تخليه شهدا ومجروحين،انتقال نيروهاي پشتيباني،كاهش مسافت،پياده روي نيروي خط شكن از نقطه رهايي تا شكستن خط از ديگر مزاياي تعيين اين منطقه براي انجام يك عمليات گسترده بود.

2)عدم تناسب زمين با مانور زرهي وآتش دشمن؛عليرغم وسعت منطقه دشمن،باتلاقي بودن زمين به خصوص در فصل زمستان امكان بهره گيري كامل را از نيروهاي زرهي دشمن مي گرفت؛همچنين وجود كارخانه نمك يكي ديگر از موانعي بود كه دشمن بعثي در هنگام پاتك با آن مواجه مي شد.

3) پوشش مناسب پدافند هوايي منطقه؛ هواپيماهاي دشمن بعثي هنگام بمباران ناچاراًبايد مدت مشخصي را بر روي جزيره آبادان پرواز نمايند و اين وضعيت ميزان آسيب پذيري آنان را بدليل پاتكهاي ضد هوايي جنگنده هاي ايراني افزايش مي داد.

4)تسلط آتش بر روي عقبه و خطوط دشمن

5) امكان حفظ غافلگيري؛ اجراي طرح فريب در ديگر مناطق جبهه موجب غافلگيري دشمن شد ضمن اينكه دشمن عبور از رودخانه و شكستن خط دفاعي و تامين منطقه خود را در آن شرايط سخت در توانايي نيروهاي ايراني نمي ديد.

6)محدود بودن زمين و عمق كم

مشكلات :

1ـ چگونگي عبور نيرو و تجهيزات از رودخانه؛ با وجود تجربه مشترك سپاه و ارتش در عمليات آبي -خاكي در عمليات بيت المقدس كه منجر به فتح خرمشهر شد شرايط منطقه فاو بدليل وجود رود پرخروشان اروند سخت مي نمود چرا كه رودخانه اروند از دو رود دجله و فرات سرچشمه گرفته و پس از پيوستن رودخانه كارون به آن در منطقه خرمشهر از شمال به سمت جنوب سرازير و به خليج فارس منتهي مي شود؛اروند رود با تاثير پذيري از دريا داراي چهار بار جزر و مد در طول شبانه روز است كه ارتفاع آب در عميق ترين نقطه رودخانه 25متر و اختلاف ارتفاع آب در پايين ترين حالت جزر و بالاترين حالت مد به5/3 متر مي رسد.

2ـ پشتيباني عمليات؛ سپاه براي انجام اين عمليات نياز به تجهيزات ويژه داشت.

3ـ حضور اطلاعاتي دشمن در منطقه عملياتي فاو

4- وجود تجهيزات پيشرفته نظامي دشمن

5ـ حملات شيميايي

موانع و تجهيزات دشمن:

1)كنترل منطقه توسط ديده باني دشمن؛عراق به لحاظ حساسيت منطقه فاو و از طرفي ضرورت كنترل تحركات نيروهاي ايراني در جزيره آبادان براي ديده باني از دكلهاي 42متري با فاصله 100متري از يكديگر استفاده كرده بود.

2)تهيه عكس هوايي به طور هفتگي توسط دشمن

3)به كار گيري دستگاههاي اطلاعاتي و جاسوسي

4)وجود موانع بتوني ب شكل و موانع انفجاري خوشيدي و مين در ساحل و رود

راهكارها براي برداشتن موانع:

1-انجام عمليات ام الرصاص توسط سپاه و طراحي عمليات در شلمچه توسط ارتش جمهوري اسلامي ايران باعث توجه عمده قواي دشمن بعثي در اين دو منطقه و نهايتاً در منطقه فاو غافلگير مي شدند.

2-استفاده از پوشش و اختفاء براي آماده سازي جاده هاي آنتني

3-رعايت حفاظت در تردد و انجام كارهاي مهندسي

4-پشتيباني هوايي عمليات توسط نيروي هوايي ارتش به فرماندهي شهيد سرلشگر خلبان عباس بابايي

5-جمع آوري اطلاعات دقيق از مواضع ،اسحكامات و موانع نظامي دشمن توسط نيروهاي اطلاعات و عمليات سپاه

آغازعمليات بزرگ فاو:

فرمان عمليات والفجر 8 با هدف تصرف جزيره فاو عراق در ساعت 22:10 روز 20/11/64با رمز «يا فاطمة الزهراء»توسط فرماندهي كل سپاه صادر شد.

فرماندهي سپاه عبور از رودخانه و شكستن خطوط دفاعي و استحكامات دشمن را در سه مرحله:(1)عبور نيروهاي غواص و قايق ها و شكستن خط (2)عبور وسايل يگانهاي مانوري با قايق و وسايل شناور(3)عبور وسايل سنگين پس از تأمين سرپل منطقه متصرفه انجام داد.

يگانهاي نيروي زميني سپاه و بسيج با يورش به استحكامات دشمن بعثي از محورهاي مختلف تهاجم خود را آغاز كردند و برجسته ترين و پيچيده ترين عمليات جنگي جمهوري اسلامي ايران با هدايت فرماندهي سپاه و پشتيباني سازماني متشكل از نيروي زميني،هوايي،دريايي سپاه و نيروي هوايي ارتش ايران و نيروهاي جهاد سازندگي به اجرا درآمد.

نيروهاي ارتش عراق ناباورانه در برابر تهاجم قواي ايراني غافلگير شدند و در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران را فاقد توانايي و قابليت اجراي عمليات عبور از رودخانه ارزيابي مي كردند بعد از سه روز درگيري تدريجاً نسبت به ابعاد گسترده عمليات فاو هوشيار شده و لشگر گارد را وارد ميدان كردند.

اين شتابزدگي و عدم توجه كامل نسبت به منطقه باعث محاصره لشگر گاردـ كه سوار برخودرو و در حال حركت به سوي منطقه بودند ـتوسط رزمندگان سپاه و بسيج شد و با وضعيت ذلت باري به هلاكت رسيدند.

وضعيت اسفناك قواي گارد موجب آن شد كه دشمن تمام تلاش خود را براي خروج آنها از محاصره معطوف كند و نبرد سنگيني بين طرفين شروع شد كه 75 روز تثبيت و تصرف كامل جزيره فاو ادامه داشت.

دشمن دربازپس گيري منطقه تصرف شده فاو تمام توان خود را به كار گرفت اما بدليل شرايط و موقعيت منطقه عملياتي هربارتلفات سنگين و جبران ناپذيري را متحمل مي شد لذا بعد از مدتي صدام اعلام كرد كه فعلاً از بازپس گيري جزيره منصرف شده است؛حدود يك سال جزيره فاو تحت تصرف نيروهاي ايراني بود كه بعد از آن با عملياتهاي مختلف ايران از اين منطقه خارج شد.

يگانهاي منهدم شده دشمن

ـ 10تيپ پياده كماندويي و نيروي مخصوص با تلفات 100%

- 2تيپ زرهي به طور 100%

-4گردان ضدهوايي به طور100%

-10گردان قاطع جيش الشعبي

-33تيپ پياده كماندويي با 60% تلفات

-8تيپ زرهي و مكانيزه با 60% تلفات

-10لشگر با 30% تلفات

تجهيزات منهدم شده دشمن

60 تانك و نفر بر ، 500خودرو،150 قبضه توپ، 45هواپيما، 10 بالگرد، 3 ناوچه

تعداد تلفات نيروهاي دشمن بعثي

50 هزار كشته و 3هزار اسير

سخن آخر

اين گزارش در واقع گوشه اي از تاريخ ايران و بيان دلاوريها و توانابيهاي رزمندگان و جوانان ايران زمين است؛در دوراني كه ايران در تحريم كامل فروش سلاح و تحريم اقتصادي از جانب شرق و غرب بود با تكيه به ايمان و قابليت هاي جوانانش توانست عملياتي را كه هنوز هم بسياري از صاحب نظران نظامي دنيا را متعجب مي كند انجام دهد؛آمريكا و هم پيمانان اش براي اينكه سياستهاي كثيف خود را در منطقه نجات داده و دنبال كنند دست به هر جنايتي مي زنند؛ آمريكا و ديگر كشورهاي اروپايي و عربي با دادن امكانات نظامي وحتي سلاحهاي شيميايي و ميكروبي وهمچنين انداختن فرد ديوانه اي به نام صدام به جان ملت مظلوم عراق وبه راه انداختن جنگ تحميلي برعليه ايران اسلامي بدنبال از بين بردن انقلاب نوپاي ايران كه مي رفت تا پيام خود را به جهانيان ابلاغ كند؛بودند.

چگونه آمريكا و اسراييل غاصب صهيونيسم فراموش كرده اند كه ايران در بدترين وضعيت توانست از تمام حقوق خود دفاع كند و حالا با وجود اينهمه قابليتها زبان به ياوه گويي باز مي كنند؟

اكنون جمهوري اسلامي ايران با اتكاء به ذات لايزال الهي و داشتن جواناني توانمند به جايگاه واقعي خود در دنيا دست پيداكرده وتوانسته با كمترين امكانات به پيشرفتهاي نظامي وعلمي در دنيا دست پيدا كند و دنيا را متحير نمايد؛ايران پيام انقلاب را به دنيا صادر كرد ودر برابر تهديدات آمريكا و متحدينش قدرتمند قرار گرفته است.

درايام دهه فجر و سالروز پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه بزرگ ترين انقلاب در تمام دوران لقب گرفته آمريكا و اسرائيل نمي توانند افكار خود را نسبت به ايران به ديگر كشورها تزريق كنند وبا تهديدات نظامي به مقاصد خود برسند زيرا انقلاب ايران و توانايي آن در دوران هشت سال جنگ تحميلي به دنيا نشان داد كه ايران تحت هيچ شرايطي از حق خود چشم پوشي نمي كند.