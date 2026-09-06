جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح جامع و تفصیلی شهر مامونیه با هدف ساماندهی توسعه شهری، تعیین کاربریهای مورد نیاز و ارتقای خدمات شهری، پس از بررسی کارشناسی تصویب شد.
وی افزود: در جریان بررسی طرح، با هدف ارتقای خدماترسانی شهرداری، الحاق اراضی ۲۶ هکتاری و بیمارستان شهر مامونیه به محدوده شهری مورد موافقت قرار گرفت.
لنجابی تصریح کرد: اراضی پیشبینیشده برای احداث راهآهن و انبار در حریم شهر قرار گرفت تا بستر لازم برای توسعه زیرساختهای آتی مامونیه فراهم شود.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان مرکزی، سطح اشغال احداث بنا در محدوده شهر مامونیه افزایش یافت تا امکان بهرهگیری مناسبتر از ظرفیتهای کالبدی شهر و پاسخگویی به نیازهای توسعهای آن فراهم شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: پس از تأیید مغایرتهای طرح تفصیلی مامونیه در کارگروه زیربنایی، این طرح برای بررسی در شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی و کمیته انطباق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه خواهد شد و پس از طی مراحل قانونی، مبنای برنامهریزی و توسعه آتی شهر قرار میگیرد.
وی افزود: در روند بازنگری طرح، تلاش شده است ظرفیتهای موجود شهر مامونیه با نیازهای جمعیتی و خدماتی آن هماهنگ شود و زمینه برای توسعه متوازن، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و ارتقای کیفیت خدمات شهری در افق پیشرو فراهم شود.
نظر شما