ولدان: مسئولان باید به گفتمان جدید انقلاب مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح یکشنبه در نهمین نشست مدیران تبلیغات اسلامی استان فارس، بر اهمیت تربیت کادر انقلابی و ترویج گفتمان امامین انقلاب تأکید کرد و مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی استان فارس را از ظرفیتهای ارزشمند استان در مسیر پیشبرد اهداف مدیریتی با روحیه جهادی دانست.
وی با اشاره به اهداف این مدرسه عالی اظهار کرد: این مجموعه در پی تربیت نسلی برای مدیران جدید جهادی و انقلابی است تا بتوانند در مسیر پیشرانی ایران به سمت تمدن اسلامی نقشآفرینی کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: این دوره یکی از فرصتهای طلایی برای تقویت نظام مدیریتی کشور است و باید از ظرفیتهای آن برای تربیت مدیرانی برخوردار از روحیه جهادی و نگاه تمدنی استفاده کرد.
حجت الاسلام ولدان با اشاره به تجربیات ارزشمند موجود در حوزههای مدیریت و امنیت، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و مشورتی در قرارگاههای عملیاتی تأکید کرد و گفت: روحانیت امروز تنها یک مبلغ صرف نیست، بلکه به نماد اسلام انقلابی تبدیل شده است.
وی همچنین بر ضرورت همتراز شدن نمایندگان با تراز امت تأکید کرد و گفت: در شرایط جدید جهانی، نیازمند سازمانهای تبلیغاتی نوین هستیم که بتوانند مسئله حکمرانی دینی را برای مردم تبیین و گفتمان انقلاب اسلامی را متناسب با نیازهای جامعه بازتولید کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ضرورت اتخاذ آرایش جنگی در شرایط کنونی کشور، خواستار بازآرایی تشکیلاتی و شخصیتی مدیران برای مواجهه با پیچ تاریخی پیشرو شد و بیان کرد: امروز در یک عصر طلایی قرار داریم و مردم بیش از هر زمان دیگری دلداده جایگاه امامت و ولایت هستند.
حجت الاسلام ولدان ادامه داد: حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب، حجت را بر مسئولان تمام کرده و بار مسئولیت آنان را برای همافزایی، هماهنگی و خدمترسانی بیشتر سنگینتر کرده است.
وی در تشریح راهبردهای عملیاتی، بر سه محور «مغزافزار، نرمافزار و سختافزار» تأکید کرد و گفت: مسئولان و فعالان فرهنگی باید خود را به گفتمان جدید، جذاب و اثرگذار انقلاب مجهز کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به پیامهای فاخر و راهگشای رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: مسئولان باید تسهیلگر انتقال این پیامها به عمق جان مخاطبان باشند تا گفتمان انقلابی بتواند به بهترین شکل در جامعه جاری شود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت کادرسازی در بخش نرمافزاری افزود: در شرایطی که استان فارس در قله ظرفیتهای مدیریتی قرار دارد، مسئولان باید در قبال تکتک مردم و نخبگان احساس مسئولیت کنند و از ظرفیتهای موجود برای حل مسائل جامعه بهره بگیرند.
حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه در مسیر پیشبرد فعالیتهای فرهنگی، حرکت و برکت باید توأمان باشند، اظهار امیدواری کرد: نهمین نشست مدیران تبلیغات اسلامی استان فارس منشأ تحولات جدید و زمینهساز هماهنگی، همدلی و همافزایی بیشتر برای بهرهبرداری از فرصتهای پیشرو باشد و مسیر تحقق اهداف متعالی تمدنی را هموار کند.
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