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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

صادرات ۵۴۹ تنی میگو در سیستان و بلوچستان؛ ثمره نظارت دامپزشکی

صادرات ۵۴۹ تنی میگو در سیستان و بلوچستان؛ ثمره نظارت دامپزشکی

زاهدان - سرپرست دامپزشکی سیستان و بلوچستان از صادرات ۵۴۹ تن میگو به بازارهای هدف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سرگزی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، از صادرات ۵۴۹ تن میگو از ابتدای سال خبر داد و آن را حاصل پایش مستمر در زنجیره تکثیر، پرورش و فرآوری دانست.

به گفته سرپرست دامپزشکی سیستان و بلوچستان، این استان با ۱۴۴۶ هکتار مزرعه و ۹۸ واحد فعال، نقش مهمی در ارزآوری غیرنفتی دارد و موفقیت صادراتی مرهون رعایت استانداردهای بهداشتی است.

وی با اشاره به انجام ۹۰۰ آزمایش مولکولی و ۴۰۰ کشت باکتریایی برای کنترل بیماری‌های لکه سفید و نکروز حاد، تأکید کرد: استقرار مسئولان فنی در مراکز تکثیر و نظارت دائمی، کیفیت محصولات را تضمین کرده است.

سرگزی افزود: ارتقای ایمنی زیستی و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، مسیر توسعه صادرات و اشتغال پایدار در این صنعت را هموار می‌کند

کد مطلب 6938819

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