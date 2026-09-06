صادرات ۵۴۹ تنی میگو در سیستان و بلوچستان؛ ثمره نظارت دامپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سرگزی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، از صادرات ۵۴۹ تن میگو از ابتدای سال خبر داد و آن را حاصل پایش مستمر در زنجیره تکثیر، پرورش و فرآوری دانست.

به گفته سرپرست دامپزشکی سیستان و بلوچستان، این استان با ۱۴۴۶ هکتار مزرعه و ۹۸ واحد فعال، نقش مهمی در ارزآوری غیرنفتی دارد و موفقیت صادراتی مرهون رعایت استانداردهای بهداشتی است.

وی با اشاره به انجام ۹۰۰ آزمایش مولکولی و ۴۰۰ کشت باکتریایی برای کنترل بیماری‌های لکه سفید و نکروز حاد، تأکید کرد: استقرار مسئولان فنی در مراکز تکثیر و نظارت دائمی، کیفیت محصولات را تضمین کرده است.

سرگزی افزود: ارتقای ایمنی زیستی و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، مسیر توسعه صادرات و اشتغال پایدار در این صنعت را هموار می‌کند