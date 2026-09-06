به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی، صبح یکشنبه در دویست و سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به تقارن زمانی با مناسبتهای تاریخی انقلاب اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهریورماه بهویژه شهدای ۱۷ شهریور ۵۷ و شهدای واقعه تروریستی ۸ شهریور سال ۶۰ اظهار کرد: از سال ۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین در دوران پرفراز و نشیب دفاع مقدس، ردپای توطئههای مستمر استکبار جهانی علیه ملت ایران همواره مشهود بوده است.
ایستادگی راهبرد اصلی ملت در برابر تهدیدها است
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: با وجود تمامی تلاشهای دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی، به لطف الهی و با اتکای به توان داخلی و ایستادگی آگاهانه ملت ایران، امروز شاهد ذلت و ناکامی دشمنان هستیم. این ایستادگی نشان میدهد مردم ایران بدون تکیه بر بیگانگان و تنها با توکل بر قدرت لایزال الهی، روی پای خود ایستادهاند.
وی ضمن تشکر از مجاهدتهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حفظ امنیت و سرافرازی کشور، خاطرنشان کرد: ما به عنوان خدمتگزاران مردم در پارلمان شهری، ضمن شکرگزاری بابت این نعمت عظیم، وظیفه داریم در حد مسئولیت خود برای رفع ضعفها و پاسخگویی سریع و دقیق به مطالبات بهحق شهروندان، با تمام توان تلاش کنیم.
ضرورت نهادینهسازی فرهنگ مصرف انرژی
نورصالحی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حیاتی مدیریت مصرف انرژی پرداخت و با اشاره به تجربیات ماههای اخیر گفت: همانطور که با همت مردم و اهتمام ویژه دولت، تابستان پرچالش امسال با مدیریت صحیح انرژی و حداقل تنش پشت سر گذاشته شد، اکنون ضروری است که فرهنگ صرفهجویی در حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز، بیش از پیش در زندگی روزمره نهادینه شود.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف نه یک تصمیم مقطعی، بلکه یک «ضرورت همیشگی» برای توسعه اقتصادی کشور است، تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی باید در این زمینه برنامهریزیهای دقیق و کاربردی داشته باشند تا ضمن جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی، بسترهای لازم برای پایداری انرژی در کشور فراهم شود.
آمادگی اصفهان برای استقبال از ماه مهر
رئیس شورای شهر اصفهان همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس و دانشگاهها اظهار کرد: در آستانه ماه مهر، ستاد مهر وظیفه دارد تمهیدات لازم را برای آغاز سال تحصیلی پویا و بدون چالش فراهم کند و گزارش اقدامات خود را به اطلاع شورای اسلامی شهر برساند تا شهروندان اصفهانی، آغاز سال تحصیلی را بدون دغدغههای ترافیکی و زیرساختی تجربه کنند.
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