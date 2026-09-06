محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی آسمان استان امروز و فردا عمدتاا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد ملایم و موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات جوی روز سه‌شنبه افزود: در ساعاتی از روز سه‌شنبه وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با غبار رقیق در اکثر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر سه‌شنبه شاهد افزایش ابر در آسمان استان خواهیم بود که احتمال بارش‌های پراکنده و رگبار موقت باران به‌ویژه در مناطق شمال‌شرقی استان شامل شهرستان‌های رزن و درگزین دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه دوباره آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت دما نیز گفت: تغییرات دمایی برای امروز محسوس نیست اما از فردا روند کاهش دماهای روزانه آغاز می‌شود و تا پایان هفته ۲ تا ۳ درجه از گرمای هوا در سطح استان کاسته خواهد شد.

باقری شکیب در پایان به گزارش دمای ایستگاه‌های هواشناسی اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته بیشینه دما با ۳۵ درجه سانتی‌گراد از ایستگاه‌های نهاوند و قهاوند گزارش شد و صبح امروز بهار با دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه استان بود و دمای هوای همدان نیز در گرم‌ترین ساعات ۳۳ درجه و در خنک‌ترین ساعات ۱۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.