رایحه عروج ملکوتی شهدا در مناطق عملیاتی پابرجاست

حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود کاروانهای راهیان نور در مناطق عملیاتی خوزستان، اظهار کرد: هرساله در مناسبتهای گوناگون کاروانهایی با عنوان کاروانهای راهیان نور به سرزمین خوزستان سفر کرده و از مناطق عملیاتی بازدید می کنند.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به نقش روحانیت نسبت به دعوت مردم برای حضور در یادمانهای شهدای کربلای ایران عنوان کرد: نه تنها روحانیت بلکه همه فعالان و خبرگان فرهنگی جامعه باید مردم به ویژه جوانان را برای حضور در مناطق عملیاتی که یاد و خاطره شهای هشت سال دفاع مقدس در آنجا پابرجاست، دعوت کرده و مردم را با آرمانهای راستین امام و شهدا که همان چیزهایی است که یک تمدن را نگه می دارد، آشنا کرده و اجازه منحرف کردن جوانان از سوی دشمنان اسلام و انقلاب را ندهند.



رئیس شورای فرهنگ عمومی باغملک با اشاره به توطئه ها و دسیسه های دشمنان قسم خورده نظام اسلامی نسبت به منحرف کردن جوانان و نوجوانان از راه دین و اسلام، تصریح کرد: معاندان قسم خورده نظام اسلامی با شدت در تلاش برای از محو کردن آرمانهای امام(ره) و شهدا از فکر نسل جدید نظام بوده و برای اجرایی کردن این مسئله از هر اقدامی هم فروگذار نیستند؛ از این رو مسئولان و دولتمردان نظام اسلامی باید با ساماندهی هرچه بیشتر کاروانهای راهیان نور و همچنین فراهم کردن زمینه های مساعد رفاهی برای حضور حداکثری مردم در این گونه مناطق دسیسه های دشمنان را از بین برند.



وی حضور جوانان در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس را سبب بیمه شدن آنها در برابر هجمه های شیاطین دانست و گفت: جبهه های دفاع مقدس محلی برای عروج انسانهای پاک به ملکوت اعلی بود و این رایحه خوش عروج ملکوتی آنها هم چنان در برخی از مناطق عملیاتی خوزستان پابرجاست و آنگاه که بوی خوش این عروج ملکوتی شهدا به مشام جوانان حاضر در این مناطق می رسد، نسبت به هواهای نفسانی و دسیسه های دشمنان اعلام براعت کرده و از آنها دوری می جوید.



حجت الاسلام هاشمی نژاد با دعوت مردم به حضور پر شور یادمانهای شهدای کربلای ایران اظهار کرد: مردم ایران باید در مناطق جنگی و یادمانهای شهدا حضوری مستمر و همیشگی داشته با این حضور خود با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق کنند.