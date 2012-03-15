400 تخته چادر و پتو بین مسافران نوروزی زنجان توزیع می شود

ناصر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر خدمات به مسافران و تامین آرامش برای مسافران را مهمترین وظیفه شهرداری یاد کرد و افزود: شهرداری در این راستا با عضویت در ستاد تسهیلات نوروزی شستشوی اتوبوسها، جمع آری 67 خودرو فرسوده،شستشوی جدولها و خیابانها را انجام داده است.

وی با اشاره به نرم افزار راهنمای ابنیه تاریخی و آثار باستانی استان زنجان توسط سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری زنجان به مسافران گفت: این نرم افزار به مسافران بلوتوث می شود.

شهردار زنجان گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در زمینه توزیع میوه‌ها در 27 کانکس در استان به مسافران هم خدمات خواهد داد.

موسوی تاکید کرد: اتوبوسهای درون شهری زنجان هم به منظور معرفی جاذبه‌های استان زنجان به مسافران آماده باش هستند و این اتوبوسها به منظور حمل و نقل گردشگران در قالب تور در زنجان فعالیت خواهند کرد.

وی با اشاره به بارشهای مقطعی در استان زنجان گفت: خدمات صورت گرفته توسط پرسنل شهرداری زنجان در طول چند ماه اخیر به دلیل این بارشها بی فایده بوده است.

موسوی یادآور شد: پاکسازی پارکها، پاکسازی سطح شهر، جمع‌آوری پوسترها و داربست‌های موجود در سطح شهر، رنگ‌آمیزی جداول، بازدید و رفع نقص چراغ‌های راهنما، آغاز کاشت نهال در نقاط مشخص شده، خط‌ کشی معابر، آماده سازی آب‌نمای میادین، رفع نقص معابر، شستشوی فرش نمازخانه‌ها، رفع نقص سرویس‌های بهداشتی و شست وشوی سرویس‌ها از جمله اقدامات مهم شهرداری به منظور استقبال از عید نوروز است.

شهردار زنجان گفت: در راستای خدمات بهینه جمع آوری زباله ها شب ساعت 9 خواهد بود.