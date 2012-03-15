مازندران دومین استان پرخطر جاده ای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح امداد و نجات و راهنمایی مسافران نوروزی جمعیت هلال احمر مازندران افزود: این استان در حوزه حوادث طبیعی و قرارگیری در کمربند زلزله خیزی نیز در ردیف استانهای حادثه خیز کشور قرار گرفته است.



وی اظهار داشت: به دلیل موقعیت خاص استراتژیکی و طبیعی مازندران، این استان معین استانهای شمالی و تهران در مواقع بحران بوده که نیازمند توجه بیشتر دارد.



سرپرست جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به اینکه هلال احمر مازندران به عنوان بازوی اصلی مدیریت بحران منطقه قلمداد شده است، تصریح کرد: امدادگران هلال احمر با آمادگی کامل، خدمات رسانی ویژه ای را به گردشگران نوروزی می کنند.



وی از اختصاص 1.5 میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مراکز امداد و نجات استان خبر داد و گفت: به واسطه اینکه مازندران از حیث جذب گردشگر در جایگاه ویژه ای قرار دارد ضروری است در ارائه اعتبارات و کمک های بخش بحران و امداد و نجات به مازندران ملی نگریسته شود.



ولی پور با بیان اینکه در طرح نوروزی امسال 40 پست راهنمایی مسافران نوروزی در مبادی ورودی و خروجی شهرها مستقر خواهند شد، افزود: در نوروز امسال امدادگران هلال احمر مازندران در 32 پایگاه و پست ثابت و سیار با تجهیزات کامل در سطح محورهای مواصلاتی مازندران حضور شبانه روزی دارند.



وی با اشاره به استقرار یک فروند بالگرد امدادی در استان، گفت: این بالگرد به منظور تسریع و تسهیل در فرآیند اجرای عملیات امدادی بکارگیری خواهد شد و علاوه بر خدمت رسانی گسترده در مازندران ، در صورت نیاز در استانهای همجوار خدمت رسانی خواهد کرد.



ولی پور گفت: طرح نوروزی جمعیت هلال احمر مازندران از 25 اسفند ماه 90 آغاز و تا پایان فروردین ماه 91 ادامه خواهد داشت.



سرپرست جمعیت هلال احمر مازندران افزود: در این مدت تمامی عوامل امدادی، پشتیبانی، داوطلبان و جوانان عضو این جمعیت با تمام توان در خدمت مسافران و گردشگران هستند.

