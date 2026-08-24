زینت حقیقی مسجد، امام جماعت شایسته و پاسخگو است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام عصر دوشنبه در همایش منطقهای «مسجد، محور مقاومت و وحدت» در مسجد جامع الغدیر لامرد با بیان اینکه مسجد باید نماد و ویترین شهرهای اسلامی باشد، گفت: هر بینندهای باید در نگاه نخست و با مشاهده منارهها و فضای معنوی مسجد، هویت اسلامی و فضای ایمانی شهر را احساس کند و این موضوع از افتخارات جامعه مسلمین است.
نماینده ولیفقیه در استان فارس با اشاره به آیه شریفه «خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ» و روایات اهلبیت (ع) درباره آداب حضور در خانه خدا افزود: در معارف دینی، زینت حقیقی مسجد در تجملات و تزیینات ظاهری نیست، بلکه به وجود امام جماعت شایسته و هدایتگر وابسته است.
آیتالله دژکام تصریح کرد: بسیار درباره «مسجد تراز» سخن گفته میشود، اما حقیقت این است که مسجد تراز بدون امام جماعت تراز شکل نخواهد گرفت.
وی با یادآوری رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره اصالت نقش ائمه جماعات، ادامه داد: مرکزیت و مدیریت اصلی مسجد بر عهده امام جماعت است و هرگونه اصلاح، ارتقا و آبادانی مسجد باید به دست خود امام جماعت انجام شود.
امام جمعه شیراز تأکید کرد: اگر امام جماعت متناسب با مقتضیات و نیازهای روز نباشد، مسجد نیز از پاسخگویی به مطالبات فکری و اجتماعی جامعه بازخواهد ماند.
ضرورت توانمندسازی ائمه جماعات شیعه و اهلسنت
وی خطاب به علما و فضلای شیعه و اهلسنت جنوب فارس گفت: مسئولان و نهادهای ذیربط، بهویژه امور مساجد، باید با تدوین برنامههای جامع و مستمر زمینه رشد، توانمندسازی و بهروزرسانی علمی و معرفتی روحانیون و ائمه جماعات را فراهم کنند.
نماینده ولیفقیه در استان فارس افزود: بر اساس آیه شریفه «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ...» امام جماعت باید جلودار تحول و جهتدهی به مؤمنان باشد و جامعه را برای حضور و مشارکت در عرصههای مختلف پای کار بیاورد.
سنتهای اصیل دینی باید احیا شود
آیتالله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با استقبال از مباحث فقهی مطرحشده درباره احتفالات و جشنهای مذهبی، بر ضرورت توجه به سنتهای دیرین مردم جنوب فارس تأکید کرد.
وی گفت: در کنار بهرهگیری از شیوههای جدید، نباید از سنتهای کهن، اشعار و سرودههای اصیل دینی که ریشه در تاریخ هزارساله دینداری اجداد ما دارد، غفلت کرد.
نماینده ولیفقیه در استان فارس خاطرنشان کرد: احیای این سنتهای ریشهدار و افتخار به مواریث علمی و معنوی علمای اسلام، سدی محکم در برابر بدعتها و تفکرات انحرافی است.
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