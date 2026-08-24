به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، سه خانواده از شهدای سرافراز در حمله آمریکا به مدرسه «شجره طیبه» میناب در کنار «محمدآقا» دانشآموزِ جانباز این مدرسه، مهمان بنیاد سینمایی فارابی بودند و با برگزیدگان و مربیان مسابقه فیلمنامهنویسی «مدرسهای که میرفتم» دیدار و گفتگو کردند.
این مسابقه به نگارش ایدهها و طرحهای مناسب فیلمنامهنویسی درباره شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب و دیگر شهدای کودک ایران در 2 جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اختصاص داشت که در نهایت، ۴۲۳ طرح و ایده به دبیرخانه مسابقه رسید. این آثار توسط کانون فیلمنامهنویسان ایران در چندین مرحله مطالعه و بازبینی شد و در مرحله اول ۴۳ طرح و سپس ۱۳ طرح به مرحله نهایی رسیدند، در نهایت نیز ۴ طرح توسط داوران جهت نگارش طرح تفصیلی و تبدیل آنها به فیلمنامه برگزیده شدند.
بنیاد سینمایی فارابی در جلسه معرفی چهار برگزیده مسابقه «مدرسهای که میرفتم» و چهار منتور و مربی فیلمنامهنویسی آنها، میزبان خانوادههای شرفی، سالاری و حسنزاده که مجموعاً ۷ شهید و یک جانباز در جنایت مدرسه «شجره طیبه» میناب داشتند، بود.
بر اساس اعلام حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، آقایان رضا مسعودی، مهدی سجاده چی، داود نجف زاده و خانم هانیه بابانژاد، چهار برگزیده داوری تخصصی مسابقه «مدرسهای که میرفتم» هستند که قرار است طرحهای اولیه خود را با همراهی فرهاد توحیدی، کمال تبریزی، حجت قاسمزاده اصل و هادی مقدمدوست به طرح تفصیلی و سپس فیلمنامه بلند سینمایی با موضوع شهدای کودک ایران (به ویژه کودکان میناب) تبدیل کنند.
آغاز فیلمنامهنویسی درباره کودکان میناب با حضور خانواده آنها
در جلسه دیدار برگزیدگان و منتورهای مسابقه «مدرسهای که میرفتم» با سه خانواده دانشآموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، ضمن خوشامدگویی به آنها تأکید کرد: ماجرای فاجعه مدرسه «شجره طیبه» میناب، جزو اسناد مهم تاریخی است که زوایای مهمی از تاریخ معاصر این کشور را برای آیندگان به جا خواهد گذاشت. بنابراین تأکید داشتیم که نباید دقت فدای سرعت شود و بالطبع نباید بلافاصله به سمت تولید فیلم در این زمینه برویم.
وی با اشاره به طراحی مسابقه «مدرسهای که میرفتم» ادامه داد: برای اینکه ایدههای روایی جدیدی از ماجرای میناب داشته باشیم، فراخوانی را اعلام کردیم که منجر به دریافت ۴۲۳ ایده و طرح شد و پس از طی مراحل مختلف داوری و غربالگری، در نهایت به چهار طرح رسیدیم و امیدواریم که فیلمنامههای نهایی، آنچیزی باشد که بتوانیم جلوی دوربین ببریم.
حامد جعفری در پایان بیان کرد: حضور خانواده شهدای میناب در روز معرفی برگزیدگان مسابقه «مدرسهای که میرفتم» از 2 منظر برای ما اهمیت دارد. اول آنکه قلباً معتقدیم که قدوم شما و فرزندان گرامیتان، به بنیاد سینمایی فارابی برکت میدهد و نکته مهمتر هم آن است که فکر میکنیم دوستان فیلمنامهنویس ما که در جلسه هستند، میتواند فرصت مغتنمی برای شنیدن حرفها شما و زوایایی پنهان ماجرا، کمک کند تا فضایی که بعداً در فیلم ترسیم میشود، واقعیتر و مورد قبولتر باشد.
در ادامه این دیدار، هر یک از اعضای خانوادههای شرفی، سالاری و حسنزاده، روایتهایی را از ۹ اسفند و لحظه وقوع جنایت بمباران مدرسه «شجره طیبه» میناب بیان کردند و خاطراتی را از فرزندان و شهدای خانواده خود ارائه دادند. همچنین حضور «محمدآقا» فرزند خانواده شرفی که در لحظه بمباران در مدرسه حضور داشته و با سوختگیهای فراوان، یکی از جانبازان سرافراز مدرسه «شجره طیبه» میناب است، به همراه کودکان دیگری از خواهران، برادران و بستگان دانشآموزان شهید میناب، فضای متفاوتی را در جلسه ایجاد کرده بود.
در پایان این جلسه، خانواده شهدا، سینماگران و برگزیدگان مسابقه «مدرسهای که میرفتم» جهت ارتباطات بعدی فیلمنامهنویسان و خانوادههای کودکان شهید میناب، پیشبینیهای لازم انجام شد.
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