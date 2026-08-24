حسن خزائی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هفته دولت یادآور اخلاص، مردم‌داری و خدمت صادقانه دولتمردانی است که نام و راه پرافتخار شهیدان رجایی و باهنر را در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار کردند.

وی ادامه داد: این ایام فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مسیر خدمت، تبیین اقدامات انجام‌شده و تجدید عهد مسئولان با آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران اسلامی است.

فرماندار شهرستان محلات گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه گزارشی شفاف از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف و تشریح برنامه‌های پیش‌رو است تا مردم در جریان روند اجرای طرح‌ها، پروژه‌های عمرانی و خدماتی و اقدامات صورت‌گرفته برای توسعه شهرستان قرار گیرند.

خزائی‌پور گفت: کشور در شرایطی حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد و در عرصه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی مواجه است، اما ملت بزرگ ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، همواره نشان داده است که در برابر فشارها، تهدیدها و توطئه‌های دشمنان، مسیر پیشرفت و عزت خود را با اقتدار ادامه می‌دهد.

وی افزود: مجموعه مدیران شهرستان محلات نیز تلاش دارند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، رفع موانع و تسهیل امور، زمینه اجرای طرح‌های مختلف و تقویت زیرساخت‌های شهرستان را فراهم کنند و در این مسیر، همراهی و مشارکت مردم نقشی اساسی دارد.

فرماندار شهرستان محلات با اشاره به شعار هفته دولت امسال با عنوان «دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی» بیان کرد: این مناسبت فرصتی است تا ضمن تبیین اقدامات و دستاوردهای خدمتگزاران مردم، بر نقش ارزشمند مردم به‌عنوان سرمایه اصلی نظام اسلامی در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور تأکید شود.

خزائی‌پور ادامه داد: مردم ایران در بزنگاه‌های مهم همواره پای کار کشور ایستاده‌اند و با حضور مسئولانه خود، پشتوانه‌ای بزرگ برای حرکت رو به جلوی کشور و تحقق اهداف نظام اسلامی بوده‌اند.

وی تصریح کرد: مسئولان نیز باید با خدمت صادقانه، پاسخگویی و حضور میدانی، قدردان این همراهی باشند و برای رفع مشکلات و شتاب‌بخشی به روند توسعه در مناطق مختلف تلاش کنند.

فرماندار شهرستان محلات گفت: پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ‌زنی هفته دولت در این شهرستان در حوزه‌های مختلف تعریف شده و شامل ۸۷ پروژه عمرانی، خدماتی، اقتصادی و زیربنایی است که با اعتباری بالغ بر ۶ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود.

خزائی‌پور افزود: رویکرد مدیریت شهرستان محلات در اجرای این پروژه‌ها، توجه به نیازهای واقعی مردم، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و حرکت در مسیر توسعه متوازن است.

وی بیان کرد: روند اجرای پروژه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با جدیت دنبال می‌شود تا طرح‌های پیش‌بینی‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری برسد و آثار آن در زندگی مردم نمایان شود.

فرماندار شهرستان محلات اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای تجدید عهد با مردم و تأکید دوباره بر مسئولیت سنگین خدمتگزاری است و امید می‌رود با همدلی مردم و مسئولان، روند توسعه و آبادانی این شهرستان شتاب بیشتری بگیرد.