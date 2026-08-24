ادعای رویترز درباره تهدید ۴۵ نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ایران اعلام کرد که ۴۵ نفتکش را به دلیل نقض قوانین عبور از تنگه هرمز در فهرست سیاه قرار داده و علیه هر شناوری که با آن‌ها محموله جابجا کند، دست به اقدام متقابل خواهد زد؛ اقدامی که هم‌زمان با گذشت 6 ماه از آغاز جنگ، تهدیدهای ایران پیرامون این آبراه حیاتی را تشدید می‌کند.

بر اساس پستی که اواخر روز یکشنبه در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) توسط نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس منتشر شد، شناورهای مذکور ممکن است با جریمه، توقیف و مصادره محموله مواجه شوند.

این هشدار تنها چند روز پس از آن صادر شد که آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه ضدایرانی خود، تهران را به اعمال «سنگین‌ ترین تحریم‌های تاریخ» تهدید کرد و ایران نیز در پاسخ اعلام کرد که واکنش‌اش به هرگونه تهدید جدید آمریکا «ویرانگر» خواهد بود.

فهرست شناورهای محدودشده شامل نفتکش‌های بسیار بزرگ (VLCC)، تانکرهای حمل گاز طبیعی مایع (LNG) و گاز مایع (LPG)، و شناورهای حمل فرآورده‌های نفتی تصفیه‌ شده و دیگر انواع شناورهاست.

مالکیت برخی از این شناورها در اختیار شرکت «ادنوک لجستیک و کشتیرانی» (ADNOC L&S) امارات، شرکت «ناویگیت تانکرز» (Navig۸ Tankers) که از زیرمجموعه‌های ادنوک است و شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی (بحری) قرار دارد.

در ادامه این پیام آمده است که هر شناوری که در عملیات انتقال محموله (کشتی به کشتی) با شناورهای مذکور مشارکت داشته باشد، ممکن است به این فهرست سیاه افزوده شود.