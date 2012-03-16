40 ایستگاه سیار پلیس در خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم احمد علی گودرزی صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به برپایی قرارگاه نوروز 91 از 21 اسفند ماه در این استان اظهارکرد: از تمام طرفیت های پلیس برای ارائه خدمات به مسافرین استفاده شده است.

وی شعار ناجا در نوروز 91 را "بهارمن، آرامش و امنیت تو" اعلام کرد و افزود: پلیس در طرح نوروز 91 برای ایجاد امنیت در آماده باش کامل است.

وی تقویت پلیس راه های استان، افزایش گشت های محسوس و نامحسوس پلیس حضور مستمر پلیس در تفرجگاه ها، نظارت بر هتل ها، مهمان پذیر ها و مسافرخانه ها، ارائه خدمات مشاوره ای به شهروندان و مسافرین را از برنامه های نیروی انتظامی استان در طرح نوروزی برشمرد.

گودرزی از نصب بیش از 40 ایستگاه سیار پلیس در طرح نوروز 91 خبر داد و بیان کرد: این ایستگاه در نقاط جرم خیز و تفرجگاه های استان نصب شده و آماده ارائه خدمت به شهروندان و مسافرین هستند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ظرفیت امدادی ناجا نیز در نوروز 91 استفاده خواهد شد، اضافه کرد: ایجاد ایستگاه های تعمیرکاری توسط پلیس نیز برای ارائه خدمات به مسافرین نوروزی در سطح جاده های استان از دیگر بنامه های است.

وی با اشاره به اینکه واحد های خدماتی از جمله واحد گذرنامه در ایام نورز فعال خواهد بود، گفت: در مرز میل 78 مرکز گذر نامه را ایجاد و در ایام نوروز فعال خواهیم داشت.

گودرزی با بیان اینکه تمامی بسترهای لازم برای سفری ایمن در استان فراهم شده است، اظهارداشت: شهروندان در صورت انتقاد و یا پیشنهاد با دفتر نظارت همگانی 197 پلیس که همه روزه از ساعت 8 صبح تا 17 فعال است تماس حاصل نمایند.