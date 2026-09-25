به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی در خطبههای نماز جمعه این هفته زهک، ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: نسبت به پیامهایی که رهبر جامعه مطرح میکنند باید نگاه ویژهای داشته باشیم و همه اقشار جامعه، بهویژه مجموعه آموزش و پرورش، دانشگاهها، دانشآموزان و دانشجویان، باید این پیامها را مطالعه و برای اجرای آنها در متن جامعه برنامهریزی کنند.
امام جمعه زهک افزود: این پیام باید بهعنوان نقشه راه در برنامههای آموزشی و فرهنگی قرار گیرد و صرفاً به بیان چند توصیه محدود نشود.
وی با اشاره به تأکیدات مطرحشده درباره علم و تقوا گفت: علم و تقوا دو بال حرکت انسان هستند و باید در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ پیشرفت علمی بدون اخلاق و تقوا نمیتواند انسان را به جایگاه مطلوب برساند.
تأکید بر مهارتآموزی و حفظ هویت ملی در مدارس
راشکی ادامه داد: علم تنها دانش تئوری نیست و مهارتآموزی نیز باید مورد توجه جدی مدارس قرار گیرد. کشور باید در عرصه علمی به جایگاهی برسد که مرزهای دانش را جابهجا کند و در تولید علم پیشگام باشد.
وی با تأکید بر اهمیت زبان فارسی و هویت ایرانی ـ اسلامی، تصریح کرد: دانشآموز باید به هویت خود افتخار کند و مدارس و دانشگاهها باید به محیطهایی برای تقویت هویت ملی، استقلال فرهنگی و رشد علمی تبدیل شوند.
امام جمعه زهک همچنین نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد دو دستگی در دانشگاهها هشدار داد و گفت: دانشجویان باید هوشیار باشند و اجازه ندهند دشمن از محیطهای دانشگاهی برای ایجاد اختلاف و آغاز فتنه استفاده کند.
راشکی با اشاره به تحولات منطقه، بر هوشیاری مسئولان در برابر فشارهای خارجی و ضرورت توجه به منافع ملی تأکید کرد و افزود: هرگونه مذاکره احتمالی باید با حفظ منافع مردم و کشور انجام شود.
ضرورت انتقال مفاهیم مقاومت و هویت ملی به نسلهای جدید
وی در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، دفاع مقدس را بخشی از هویت ملی و اسلامی دانست و گفت: رشادت، شجاعت، فداکاری، ایثار، ایمان و اخلاق از مهمترین آموزههای دفاع مقدس است که باید به نسل جدید منتقل شود.
امام جمعه زهک با اشاره به حضور نوجوانان و جوانان در اجتماعات مختلف، بر ضرورت انتقال مفاهیم مقاومت و هویت ملی به نسلهای جدید تأکید کرد و گفت: باید زمینهای فراهم شود که نوجوانان و جوانان با مفاهیم دفاع مقدس و ارزشهای ملی و دینی بیشتر آشنا شوند.
راشکی همچنین با اشاره به روز ملی پرچم، پرچم را بخشی از هویت ملی کشور عنوان کرد و خواستار توجه ویژه به احترام به پرچم و سرود ملی، بهویژه در مدارس و برنامههای فرهنگی شد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از برنامههای هفته دفاع مقدس و دیگر برنامههای فرهنگی باید انتقال مفاهیم هویت ملی، مقاومت و ارزشهای دفاع مقدس به نوجوانان و نسلهای آینده باشد تا جامعهای آگاه، توانمند و مقاوم شکل گیرد.
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