ایستادگی میراث گرانبهای‌ دفاع مقدس برای صیانت از منافع‌ ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته ساوه، دفاع هشت‌ساله ملت ایران را سرشار از برکات و دستاوردهای مهم دانست و گفت: دفاع مقدس موجب شد ملت ایران مظلومیت خود و تجاوز دشمن را به جهانیان نشان دهد، دوستان و دشمنان خود را بهتر بشناسد و به این باور برسد که باید روی پای خود بایستد.

حجت الاسلام رحیمی، تقویت روحیه خودباوری، رشد صنایع دفاعی، تحکیم ریشه‌های انقلاب اسلامی، تقویت حس برادری و وطن‌دوستی و استمرار فرهنگ ایثار و شهادت را از جمله برکات دفاع مقدس عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس مجموعه‌ای از درس‌ها و عبرت‌ها برای ملت ایران به همراه دارد، اظهار کرد: نخستین درس دفاع مقدس این است که باید در همه شرایط هوشیار باشیم چراکه دشمن در کمین است و نباید از تهدیدهای آن غفلت کرد.

امام جمعه ساوه، ایمان و استقامت را دومین درس دفاع مقدس دانست و گفت: در دشوارترین شرایط، اگر ایمان به خدا، شجاعت، اراده قوی و روحیه ایثار و شهادت وجود داشته باشد، ایستادگی در برابر دشمن امکان‌پذیر خواهد بود.

حجت الاسلام رحیمی همچنین توجه به نقش عوامل داخلی در فراهم شدن زمینه‌های تجاوز خارجی را سومین درس و عبرت دفاع مقدس برشمرد و بر ضرورت هوشیاری جامعه در برابر اختلاف‌افکنی و فتنه تأکید کرد.

تأکید بر علم، تقوا و امید در میان دانش‌آموزان و دانشجویان

امام جمعه ساوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها اظهار کرد: این پیام می‌تواند نقشه راهی برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و حرکت جامعه علمی کشور در مسیر پیشرفت باشد.

وی افزود: مجهز شدن به علم و تقوا، تقویت امید و اخلاق، تلاش برای افزایش بصیرت، حرکت به سمت مرزهای دانش، صیانت از حریم دانشگاه، خودافزایی، درست فکر کردن و ابتکار ورزیدن، پاسداری از هویت ملی و آمادگی برای مقابله با تهدیدهای خارجی از جمله محورهای مورد تأکید در این پیام است.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به جایگاه معلمان و استادان نیز گفت: جامعه همواره وامدار معلمان خود است و این قشر شایسته تکریم و توجه هستند و مسئولان باید برای بهبود وضعیت معیشتی آنان برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر انجام دهند.

تأکید امام جمعه ساوه بر مواضع رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل

امام جمعه ساوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر اهمیت مواضع مطرح‌شده درباره دفاع از حقوق ملت ایران، صیانت از حاکمیت ملی و تأکید بر حق مشروع دفاع از کشور در برابر تجاوزات تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رحیمی تاکید کرد: تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای، دفاع از امنیت و منافع ملی، توجه به تحولات منطقه، صیانت از امنیت آبراه راهبردی تنگه هرمز و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه مورد توجه ویژه است.

وی همچنین با اشاره به مواضع مطرح‌شده درباره ناکارآمدی برخی سازوکارهای بین‌المللی در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای، بر اهمیت دفاع از حاکمیت ملی و حقوق ملت ایران تأکید کرد.

حجت الاسلام رحیمی با تجلیل از مواضع رئیس‌جمهور در عرصه بین‌المللی گفت: سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را می‌توان نمونه‌ای از دیپلماسی هوشمندانه در عرصه بین‌الملل دانست که در آن بر مقاومت مردم ایران، حقوق ملت و مقابله با تجاوز تأکید شد.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: معیار حمایت از مسئولان و رهبران سیاسی نباید تعلق جناحی باشد، بلکه میزان دفاع آنان از حاکمیت، امنیت و حقوق ملت باید مورد توجه قرار گیرد و حفظ منافع ملی باید فراتر از گرایش‌های جناحی دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت، افزایش هوشیاری و تقویت روحیه ایستادگی در برابر تهدیدها تأکید کرد.