مشکلات مالی تیم نساجی مازندران هفته آینده برطرف می شود

مجید محمدیان در گفتگوبا خبرنگار مهر اظهار داشت: محقق نشدن وعده های مالی مسئولان باشگاه، موجب استعفای مدیرعامل تیم شد اما مالک باشگاه با وعده پرداخت مطالبات بازیکنان در روز شنبه، با استعفای وی مخالفت کرد.

وی بیان داشت: بدون تردید برطرف شدن مشکلات مالی تیم می تواند راه رسیدن نساجی به پله های بالاتر جدول رده بندی و کسب سهمیه صعود به لیگ برتر فوتبال کشور را هموارتر کند.

مدیر ارتباط با رسانه های باشگاه نساجی مازندران از هواداران خواست بدون توجه به شایعات موجود مبنی بر وجود اختلاف میان مدیران باشگاه، در بازی عصر امروز به ورزشگاه بیایند و از تیم محبوب خود حمایت کنند.

محمدیان افزود: پیروزی در مسابقه امروز می تواند حکم صعود نساجی به بازی های پلی آف لیگ دسته اول فوتبال کشور را مسجل کند.

تیم فوتبال نساجی مازندران، در پایان هفته بیست و یکم دسته اول فوتبال کشور با 31 امتیازو یک بازی کمتر در رده چهارم جدول رده بندی گروه دوم قرار دارد.

نساجی مازندران امروز در استادیوم شهید وطنی قائم شهر، میزبان ماشین سازی تبریز است.