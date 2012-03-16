تصویب برنامه پنجم توسعه استان به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیرکل فنی استانداری در این نشست از مبادله 515 موافقت‌نامه بین استانداری و دستگاه‌های اجرایی در سال 89 خبر داد و افزود: در قالب این موافقت‌نامه‌ها، دو هزار و 773 پروژه عمرانی در سال 89 در دست اجرا بوده است که برای این تعداد پروژه بیش از چهار هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

احد راشد گفت: براساس اطلاعات به دست آمده ازبازدیدهای نظارتی، متوسط میزان دستیابی به اهداف یکساله پروژه‌های عمرانی در پایان سال 89، 76 درصد بوده است.

وی ادامه داد: اداره کل نوسازی و تجهیز مداری با 99.5 درصد بیشترین میزان دستیابی به اهداف یکساله پروژه‌های عمرانی را کسب کرده و شرکت آب و فاضلاب روستایی، اداره کل ورزش و جوانان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت آب و فاضلاب استان نیز از این نظر بالاتر از متوسط استانی قرار دارند.

راشد با بیان این که میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی استان در سال 89، برابر 77.6 درصد بوده است گفت: از این لحاظ اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس با 89.35 درصد از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است.

وی در ادامه کیفیت اجرای 85 درصد از پروژه‌های عمرانی استان در سال 89 را عالی و خوب توصیف کرد و افزود: در بین دستگاه‌های اجرایی عمده، شرکت آب و فاضلاب و اداره کل مسکن و شهرسازی، 100 درصد پروژه‌های خود را با کیفیت خوب و عالی اجرا کرده‌اند و تنها شرکت شهرکهای صنعتی از این نظر پایین‌تر از میانگین استانی قرار دارد.

مدیرکل فنی استانداری اظهار داشت: براساس مفاد موافقت‌نامه‌های مبادله شده مقرر بود اجرای 410 پروژه تا پایان سال 89 به اتمام برسد؛ لکن در عمل اجرای 370 پروژه خاتمه یافته که درصد تحقق حدود 90 درصد را نشان می‌دهد که در این میان اداره کل نوسازی مدارس با تحقق 100 درصد و شرکت شهرک‌های صنعتی با 50 درصد بالاترین و پایین‌ترین رتبه را کسب کرده‌اند.

در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، برنامه پنجم توسعه استان در بخشهای "آموزش و پرورش"، "رفاه و تامین اجتماعی"، "بهداشت و درمان"، "صنعت و معدن" و "بازرگانی" مطرح و به تصویب اعضا رسید.

با تصویب این برنامه در بخش‌های مذکور، کار تصویب برنامه پنجم توسعه پنج‌ساله استان به اتمام رسید و تخصیص اعتبارات استانی در سال آینده بر اساس این برنامه صورت خواهد گرفت.

27 مورد از مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان نیز در این جلسه مورد موافقت اعضا قرار گرفت.