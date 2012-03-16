دلها را باید در نوروز تازه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسم لیوانی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: در نوروز دلها باید عوض شود و اگر نسبت به دیگران کوتاهی کردیم، آن را جبران کنیم.

وی با اشاره به دوم فروردین ماه و سالروز حمله مزدوران رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه قم اظهار داشت: در این روز طلاب زیادی زخمی و شهید شدند و آن جنایت منجر به انقلاب شد.

وی عنوان کرد: همه حکومتهای سفاک جهان باد به این نکته توجه کنند که خون ناحق هیچ وقت از بین نمی رود، همانطور که خون امام حسین (ع) و یارانش جوشید و جنایتکاران به سزای عمل خود رسیدند.

حجت الاسلام لیوانی بیان داشت: حکومتهای بحرین و دیگر حکومتها بدانند مقابله با مردم حق طلب که نه سلاح دارند و نه چیز دیگری و تنها حق خود را طلب می کنند، خونهای مظلومان می جوشد و حکومت ظالمان را از بین می برد.

امام جمعه موقت گرگان با اشاره به ملی شدن صنعت نفت گغت: با ملی شدن نفت دست حکومتهای استکباری از نفت قطع شد و دستاورد مهمی برای کشور بوده است.

وی با گرامیداشت سالروز ارتحال یادگار امام راحل گفت: حاج احمدآقا در دوران انقلاب و پس از پیروزی آن نقش مهمی داشته است.