توزیع 220تن برنج احتکاری کشف شده در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر: محمد پاشازاده ظهر جمعه در آغاز توزیع این میزان کالای احتکاری در جمع خبرنگاران افزود: این مقدار برنج یک ماه پیش به دنبال گزارشهای مردمی، از یک انبار در شهر کورائیم کشف شده بود.

وی یادآور شد: برنج احتکار شده با ارز دولتی و قانونی از کشور هند وارد شده تا به مصرف مرزنشینان برسد ولی به صورت غیر قانونی احتکار شده بود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیر با اشاره به شناسایی دو نفر متخلف در این رابطه اضافه کرد: با صدور رأی از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان در خصوص تخلیه انبار و فروش این کالای اساسی، مقدار 50 تن از برنجها در بخش کورائیم توزیع شده است.

وی با بیان اینکه 100 تن در شهر نیر و 70 تن توسط اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان اردبیل توزیع خواهد شد، تصریح کرد: برنجهای کشف شده به قیمت کارشناسی و هر کیلو 20 هزار ریال در سایر نقاط توزیع و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

آغاز توزیع 3200 تن میوه شب عید در اردبیل

همچنین توزیع سه هزار و 200 تن میوه شب عید شامل سیب و پرتقال همزمان در تمام شهرستانهای استان اردبیل آغاز شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در بازدید از روند توزیع میوه شب عید متذکر شد: توزیع این میزان میوه در مناطق مختلف استان تا 15 فروردین ماه ادامه دارد.

محمد عظمایی عنوان کرد: دو هزار تن پرتقال به قیمت هر کیلویی 11 هزار و 500 ریال و هزار و 200 تن سیب با قیمت کیلویی 13 هزار و 500 ریال به فروش می رسد.

به گفته وی در اردبیل 47 میدان و مراکز در مراکز میادین میوه و تره بار و خیابان اصلی شهر برای عرضه این میوه ها دایر شده است.