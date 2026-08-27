تکمیل بزرگراه قزانچی ـ روانسر اولویت توسعه اورامانات است

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه احداث باند دوم محور بزرگراهی قزانچی ـ روانسر اظهار کرد: اورامانات یکی از مناطق مهم گردشگری و تجاری غرب کشور است و توسعه زیرساختهای حملونقل آن باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: محور کرمانشاه ـ پاوه ـ شوشمی از مسیرهای مهم و پرتردد استان به شمار میرود و به دلیل ارتباط با مناطق گردشگری و مرزی اورامانات، تکمیل زیرساختهای این محور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به پروژه باند دوم قزانچی ـ روانسر گفت: این قطعه حدود ۴۶ کیلومتر طول دارد و اجرای آن توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، از مجموعههای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، در حال انجام است.
نجفی ادامه داد: در بازدید انجامشده، روند فعالیت کارگاه و عملیات اجرایی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه پیمانکار کارگاه را به شکل مناسبی تجهیز کرده و اجرای عملیات با سرعت قابل قبولی در حال پیشرفت است.
وی با بیان اینکه توسعه راههای ارتباطی نقش مستقیمی در رونق اقتصادی مناطق دارد، عنوان کرد: تکمیل این محور میتواند دسترسی به اورامانات را تسهیل کرده و زمینه افزایش حضور گردشگران و فعالان اقتصادی در منطقه را فراهم کند.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: ارتقای ایمنی جاده، کاهش مشکلات تردد و بهبود شرایط عبور خودروها از دیگر آثار تکمیل بزرگراه قزانچی ـ روانسر خواهد بود و این پروژه از منظر توسعهای برای شهرستان روانسر و مجموعه اورامانات اهمیت بالایی دارد.
نجفی تأکید کرد: با توجه به ظرفیتهای گردشگری، تجاری و اقتصادی اورامانات، باید روند اجرای این طرح با جدیت ادامه پیدا کند تا با بهرهبرداری از آن، زیرساختهای ارتباطی منطقه متناسب با ظرفیتهای موجود ارتقا یابد.
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