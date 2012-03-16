مخالفت 78درصد آمریکاییها با دخالت نظامی کشورشان در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، شبکه حقوق بشر سوریه، ادامه اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح را محکوم کرد.



شبکه حقوق بشر سوریه ادامه عملیات کشتار، ربودن و ارتکاب جنایت از سوی گروههای مسلح تروریستی در سوریه و همچنین تشدید فشار و اقدامات تنش زای کشورهای عضو ناتو، ترکیه، قطر و عربستان علیه سوریه را محکوم کرد.



در بیانیه این شبکه آمده است امروز ملت سوریه و پس از گذشت یک سال از رنجهایش به سبب توطئه بین المللی و تحریمهای اقتصادی، کشتار و خشونت و ریخته شدن خون سوریها، اقدامات هولناک و فریبکاری رسانه ای مستمر از سوی شبکه های حقوق بشر و رسانه های مغرض، قوی تر و منسجم تر شده است، حوادث سوریه عمق کینه و عقب ماندگی برخی رژیمهای عربی را نشان داد و میزان ارتباط میان مخالفان مقیم استانبول و طرحهای آمریکایی صهیونیستی را افشا کرد.



این شبکه از سازمانهای جهانی فعال در زمینه حقوق بشر خواست حوادث سوریه را با واقع گرایی و بی طرفی مورد ملاحظه قرار دهند.



مخالفت اکثر آمریکایی ها با دخالت نظامی آمریکا در سوریه



از سوی دیگر یک نظرسنجی از مخالفت اکثریت مردم آمریکا با دخالت نظامی احتمالی کشورشان در امور سوریه حکایت دارد.



این نظرسنجی جدید را شبکه فاکس نیوز آمریکا انجام داده و در پایگاه اینترنتی آنتی وار منتشر شد که از مخالفت بخشی بزرگی از آمریکایی ها با هر گونه دخالت نظامی احتمالی آمریکا در سوریه یا تجهیز آنچه به مخالفان موسوم هستند به سلاح حکایت می کند.



در این نظرسنجی آمده است 78 درصد آمریکایی ها با ایده اعزام نظامی برای دخالت در سوریه مخالف هستند، همچنین 68 درصد مخالفت خود را با دخالت نظامی از طریق عملیات بمباران هوایی مورد تاکید قرار داده اند، 64 درصد آمریکایی ها هم اعلام کرده اند با ارسال سلاح برای گروههای مسلح در سوریه مخالف هستند.



همچنین در نظرسنجی دیگری که مرکز نظرسنجی پیو انجام داد، شرکت کنندگان در این نظرسنجی به شدت با دخالت نظامی در سوریه مخالفت کردند و 64 درصد آنها اعلام کردند دخالت در اوضاع سوریه، مسئولیت آمریکا نیست.