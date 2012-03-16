صعود تاریخی هرمزگان به لیگ برتر با شیرین ترین باخت آلومینیوم رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان عصر جمعه در هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور با وجود شکست یک بر صفر مقابل شهرداری یاسوج به رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در فصل 92 – 91 صعود کرد.

در این دیدار که در ورزشگاه تختی یاسوج برگزار می شد، بازیکنان شهرداری از ابتدا حملات زیادی را بر روی دروازه آلومینیوم ترتیب دادند که هر بار این حملات با هوشیاری بازیکنان آلومینیوم که تنها به یک امتیاز برای قطعی شدن صعود خود نیاز داشتند، خنثی می شد.

اما در نهایت حملات پی در پی بازیکنان شهرداری که نمی خواستند امید خود برای رسیدن به مرحله پلی آف را از دست بدهند نتیجه داد و صمد اکبری کاپیتان این تیم در دقیقه 93 با یک ضربه زیبا گل برتری شهرداری یاسوج را به ثمر رساند.

اما این شکست را می توان شیرین ترین شکست آلومینیوم در تاریخ این باشگاه نامید چون پس از آن و به علت عدم نتیجه گیری تیمهای ماشین سازی تبریز و گهر زاگرس، آلومینیوم به لیگ برتر صعود کرد.

ماشین سازی تبریز یکی از حریفان اصلی آلومینیوم در حالیکه با یک گل از نساجی مازندران در تبریز پیش افتاده بود اما در نهایت با دریافت دو گل در دقایق پایانی شانس صعود مستقیم به لیگ برتر را از دست داد.

گهر زاگرس دیگر تعقیب کننده آلومینیوم نیز با تساوی یک بر یک مقابل پاس همدان در درود متوقف شد تا این تیم هم شانس صعود مستقیم به لیگ برتر را از دست بدهد.

با نتایج کسب شده در این هفته آلومینیوم با 46 امتیاز در رتبه نخست جدول گروه "ب" لیگ یک قرار گرفت و گهر زاگرس و ماشین سازی تبریز نیز به ترتیب با 35 و 34 امتیاز در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

آلومینیوم در حالی سه هفته زودتر صعود خود به رقابتهای لیگ برتر فوتبال را قطعی کرد که تا کنون تیمی از هرمزگان به لیگ برتر صعود نکرده بود و صعود آلومینیوم را می توان صعودی تاریخی و عیدی این تیم به مردم هرمزگان در آستانه عید نوروز دانست.