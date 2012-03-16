به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از شکست 3 بر صفر تیمش مقابل پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: این بازی یک بازی سخت بود و ما باتوجه به اینکه مقابل یکی از تیم های بزرگ ایران و نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیبا بازی می کردیم آن هم مقابل هوادارانش برای کسب امتیاز و حتی برد به میدان رفتیم.

وی با ابراز نارضایتی از نتیجه بازی و عملکرد شاگردانش گفت: تیم ما هنوز نمی تواند به مانند تیم هایی که سالهاست در لیگ برتر حضور دارند بازی کنند و شاگردانم نتوانستند خود را در فضای رقابت در این رده قرار دهند. متأسفانه آنها سابقه چندان زیادی در لیگ برتر ندارند و همین می شود که مقابل استقلال و پرسپولیس کم می آورند و عملکرد خوبی ندارند.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران بی تجربگی را از عوامل ناکامی تیمش عنوان کرد و گفت: با این حال موقعیت ها و مالکیت توپ ما زیاد بود و به دنبال دفاع مقابل پرسپولیس نبودیم، ما در 15 دقیقه اول مسابقه شانس های زیادی داشتیم و شرایطمان بهتر بود اما جو مسابقه بازیکنانم را گرفت و این طور شد که تیم دنیزلی بر خلاف گذشته هم راحت گل زد و هم راحت گل نخورد.

فرکی این پیروزی را به هواداران پرسپولیس تبریک گفت و اظهار داشت: ما باید تلاش و تجربه خود را بیشتر کنیم بازی پرسپولیس برای ما تمام شده و باید به دنبال کسب حداکثر امتیاز در 6 بازی بعدی باشیم تا به هدف خود که همان کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا است دست یابیم.

وی مسئولیت شکست مقابل پرسپولیس را بر عهده گرفت و گفت: من به بازیکنانم گفتم اگر فکر می کنید خوب بازی کردید که هیچ اما اگر فکر می کنید که بد بازی کردید من مسئولیت بازی را بر عهده می گیرم.

سرمربی تیم نفت با ابراز بی اطلاعی از درگیری مجتبی زارعی با یکی از توپ جمع کن ها گفت: ظاهرا در بین دو نیمه این درگیری به وجود آمده. من می خواستم زارعی را به زمین بفرستم اما مشکلی برای چشم او به وجود آمده بود که نتوانستم این کار را انجام بدهم. من از مسئولان ورزشگاه انتظار دارم که شرایط حاکم بر بازی را به خوبی کنترل کنند این اصلا خوب نیست که یک بازیکن از سوی توپ جمع کن برایش مشکل ایجاد شود.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس از هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر باشگاه کشور که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد با برتری 3 بر صفر شاگردان دنیزلی به پایان رسید.