راه ارتباطی 40 روستای لاریجان مسدود شد/ خاموشی 10 روستا

محمدرضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف که از روز چهارشنبه در بخش لاریجان آغاز شده و همچنان در این بخش ادامه دارد، بیش از 40 سانتی متر و در برخی نقاط بیشتر از60 سانتی متر برف بر زمین نشست.



وی افزود: بر اثر ادامه بارش شدید برف در بخش کوهستانی لاریجان، شمار روستاهایی که راه ارتباطی آنان مسدود خواهد شد، افزایش یافت.



بخشدار لاریجان آمل تصریح کرد: نیروهای راهداری با همراهی مردم در تلاش برای بازگشایی روستاها درمحاصره برف هستند.



نصیری ادامه داد: به علت بارش شدید برف و سنگینی برف بر روی خطوط انتقالی برق، اکنون ساکنان حدود 10روستای بخش لاریجان در خاموشی به سرمی برند.



وی با اشاره به اینکه جاده هراز به علت بارش شدید باران در این بخش اکنون مسدود است، اضافه کرد: ماموران راهداری با برف روبی و نمک پاشی روی سطح جاده ها در تلاش برای بازگشایی این جاده اصلی و پر تردد هستند.



بخش کوهستانی و ییلاقی لاریجان آمل، با حدود 80 روستا و بیش از 10هزار نفرجمعیت در مسیر آمل به تهران در جاده هراز واقع شده است.