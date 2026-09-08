عزم دستگاه دیپلماسی برای تسهیل حضور زائران در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی عصر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری کارگروه ملی زیارت در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت گردشگری زیارت و جایگاه آن در کشور، اظهار کرد: موضوع زیارت فراتر از یک مقوله صرفاً گردشگری است و باید آن را مؤلفه‌ای عمیق، مهم و راهبردی در حوزه‌های فرهنگی و دینی دانست.



وی با تأکید بر ظرفیت و اهمیت شهرهای زیارتی کشور افزود: توجه به تسهیل شرایط زیارت و فراهم شدن زمینه مناسب برای حضور زائران در اماکن مقدس، از موضوعاتی است که در جلسات کارگروه ملی زیارت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.



سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به برگزاری نشست‌های این کارگروه گفت: هدف اصلی از تشکیل این جلسات، کمک به تسهیل فرآیند زیارت و اتخاذ تصمیماتی برای فراهم شدن شرایط بهتر و شایسته‌تر برای زائران است.



بقایی ادامه داد: نشست پیشین کارگروه ملی زیارت نیز در مشهد مقدس برگزار شد و تصمیمات اتخاذ شده در مجموع بر ایجاد زمینه‌های مناسب‌تر برای انجام زیارت در شهرهای زیارتی کشور متمرکز بوده است.



زیارت باید برای زائران آسان‌تر شود



وی با بیان اینکه بخش عمده مصوبات این نشست‌ها در راستای تسهیل امور زائران دنبال می‌شود، افزود: این تصمیمات به‌ویژه معطوف به فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای زیارت در شهرهای مقدس قم، مشهدالرضا (ع) و شیراز است.



بقایی با اشاره به نقش وزارت امور خارجه در تحقق اهداف مرتبط با تسهیل زیارت اظهار کرد: دستگاه دیپلماسی نیز در چارچوب مأموریت‌های خود وظیفه دارد شرایط صدور روادید برای زائران و متقاضیان سفرهای زیارتی را تسهیل کند.



وی افزود: این موضوع در سال‌های اخیر به شکل مؤثری در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داشته و تلاش شده است روندهای مرتبط با صدور روادید برای متقاضیان زیارت با سهولت بیشتری دنبال شود.



سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه با هدف فراهم شدن امکان سفر زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به شهرها و اماکن مقدس کشور دنبال می‌شود.



صدور روادید برای زائران تسهیل می‌شود



بقایی با اشاره به تمرکز این اقدامات بر شهرهای مهم زیارتی کشور گفت: مشهد مقدس، قم و شیراز از جمله مقاصدی هستند که تسهیل شرایط سفر و زیارت زائران در آنها مورد توجه قرار دارد.



وی افزود: رویکرد دستگاه دیپلماسی در زمینه فراهم‌سازی شرایط بهتر برای صدور روادید و تسهیل حضور زائران در شهرهای زیارتی کشور، با جدیت و اهتمام کامل در آینده نیز ادامه خواهد یافت.



سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان با تأکید بر اهمیت موضوع زیارت خاطرنشان کرد: گردشگری زیارت به دلیل پیوند عمیقی که با فرهنگ و باورهای دینی دارد، جایگاهی فراتر از یک فعالیت گردشگری معمولی داشته و از اهمیت ویژه و راهبردی برای کشور برخوردار است.