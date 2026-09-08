بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۷ و ۱۶ دقیقه عصر امروز سه‌شنبه، طی گزارش تلفنی به سامانه ارتباطات اورژانس ۱۱۵، وقوع تصادف بین یک دستگاه مینی‌بوس و پژو ۴۰۵ در جاده اراک_توره، محدوده دوربرگردان نرسیده به پل دوآب اعلام شد.

وی افزود: با توجه به تعداد بالای مصدومین اعلام شده بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در قالب پنج آمبولانس سبک و یک اتوبوس آمبولاس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با بیان اینکه این سانحه تصادف ۲۴ مصدوم برجای گذاشت، گفت: تمام مصدومان حادثه برای مداوا به بیمارستان حضرت ولیعصر( عج) اراک منتقل شدند.