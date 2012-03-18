110 هزار پرونده در دیوان عدالت تشکیل شد/ 100 هزار پرونده در انتظار رسیدگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مبشری در حاشیه مراسم افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در یزد با اشاره به حجم سنگین کار در دیوان عدالت اداری کشور اظهار داشت: طی سال جاری حدود 110 هزار شکایت وارد دیوان عدالت اداری شده که نسبت به سال گذشته تعداد ورودی ‌ها افزایش چشمگیری داشته است.

وی در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌ ها در دیوان عدالت اداری نیز افزود: پرونده در ابتدای ورود برای بررسی به کمیسیون ‌های تخصصی ارجاع می ‌شود و پس از بررسی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌ شود.

مبشری با بیان اینکه در حال حاضر 10 کمیسیون تخصصی در دیوان عدالت اداری وجود دارد، افزود: هم ‌اکنون 100هزار و 200 پرونده در نوبت طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور است.

رئیس کل دادگستری استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: دیوان عدالت اداری کشور طبق قانون اساسی با هدف رسیدگی به شکایات مردم علیه دستگاه‌ های دولتی تشکیل شد و زیر نظر قوه قضاییه انجام وظیفه می ‌کند.

غلامحسین حیدری عنوان کرد: دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان‌ها نیز با هدف تسهیل امور قضایی برای مردم و دسترسی راحت آنها به مراجع قضایی تشکیل می‌ شود.

وی با اشاره به تعامل و تفاهم و هماهنگی میان مسئولان اجرایی و قضایی در استان یزد خاطرنشان کرد: تمام مسئولان استان یزد متعهد و قانونمدار هستند و در چهارچوب قانون فعالیت دارند و به خاطر همین تعامل، یزد کمترین آمار ارجاعی به دیوان عدالت اداری را دارد.

در این مراسم دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در یزد افتتاح و سید محمدحسین گلشن به عنوان مسئول این دفتر معرفی شد.

این دفتر با هدف خدمت به مردم و جلوگیری از ایاب و ذهاب آنها به تهران تاسیس شده و مردم می ‌توانند با مراجعه به این دفتر و ارائه دادخواست یا شکایت، پرونده تشکیل دهند